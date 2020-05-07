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兩岸商務交流何時解封？　陸委會回應了

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▲▼因應新冠肺炎疫情,第三批武漢台商包機返台,武漢包機,武漢肺炎,湖北類包機。（圖／記者李毓康攝）

▲因應新冠肺炎疫情，日前滯留於湖北的台商需搭乘專案包機返台，而大陸民眾現階段依然無法來台。（圖／記者李毓康攝）

記者陳政錄／台北報導

對於工商團體呼籲，疫情趨緩後，從「拚經濟」的角度，可考量從解封兩岸商務往來開始，大陸委員會副主委兼發言人邱垂正7日表示，國際疫情仍持續嚴峻，有關目前兩岸的解封情況，仍須由指揮中心做出專業的判斷。據了解，因大陸疫情充滿不確定性，我方應會參考2003年SARS後模式，以防疫為前提逐步進行有限度的解封。

由於連日未出現本土新冠肺炎確診病例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在今天下午的例行記者會上表示，只要民眾遵守，未來商務、體育文化與團體旅遊等，都會陸續解封。

▲金門廈門小三通。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲因為疫情，過往熱絡的金門廈門兩岸小三通受到影響。（圖／記者蔡紹堅攝）

商業總會理事長賴正鎰就建議，他看到中國大陸與南韓已經在日前達成協議，將開始重啟鄰國間的部分商務旅行，加以奧地利、紐澳等也在推進相關行動，因此政府可考慮從過去經貿往來最密切，距離最近的大陸跟香港先談判溝通，慢慢恢復經貿和商務旅遊，尤其兩岸應先解禁，開放讓有決策的企業領導人可以恢復往來。

對此，邱垂正在今天下午面對媒體提問時，表示有關目前兩岸的情況，由於疫情在國際間仍然持續嚴峻，相關疫情狀況，都是由指揮中心做專業的判斷，我們將全力配合指揮中心。

據了解，後續若涉及兩岸交流事務的解封，我方應會參考過往2003年SARS疫情經驗，進行以防疫為優先考量，有限度的逐步放寬。另自疫情爆發後，陸方指出有透過相關管道，與台灣即時通報疫情，而陸委會方面也證實，在疫情之初，兩岸有透過既有的海峽兩岸醫藥衛生合作協議進行連絡。

▼陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

►「即日起，我退出老化黨。」

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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