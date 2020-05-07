520後兩岸關係　陸委會：維護和平穩定立場「一貫而堅定」

▲蔡英文、賴清德在年初以817萬票勝出2020總統大選後，出席民進黨中常會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳政錄／台北報導

520後的兩岸關係將如何變化？陸委會發言人邱垂正7日表示，我方堅定捍衛國家主權與民主自由，致力維護兩岸和平穩定現狀的政策立場「一貫而堅定」，呼籲陸方理解蔡英文總統提出的「和平、對等、民主、對話」，才是兩岸長久穩定發展的關鍵。

在新冠肺炎疫情的背景下，蔡英文的520總統就職演說，以及21、22日大陸兩會召開，將左右未來4年的兩岸關係，因此邱垂正在今天下午主持召開例行記者會，面對記者提問時，做出上述表示。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

他說，根據我方對於520後的兩岸關係一些研判表明，中共對台推動落實習五條，以及加大融合統戰的策略，應不會有所改變，因此本會將持續就中共的軟硬兩手政策，以及意欲達其推動統一目標的相關措施，做好研判。

邱垂正重申，政府堅定捍衛國家主權與民主自由，致力於維護兩岸和平穩定現狀的政策立場，一貫而堅定。我方認為，兩岸良性發展是雙方的責任，呼籲對岸面對現實，理解蔡總統提出的「和平、對等、民主、對話」等主張，才是兩岸長久穩定的關鍵，並放下單邊政治前提，摒棄威嚇、打壓，務實於我方推動的兩岸關係新局。

另對於中共解放軍將領近日撰文，提及武統和中美關係，邱垂正表示，「對於個別人士言論，我們不予置評」，惟我方持續關注大陸內外部情勢，以及對台的所作所為。

邱垂正說，我們認為中共不放棄對台動武的主張，已經嚴重破壞區域穩定和台海和平現狀，更不利於兩岸良性互動。未來，政府仍將致力維護台海和平穩定現狀，強化自我防衛能力，捍衛國家主權自由民主體制，並與友好理念相近國家合作，維護區域與台海和平。

►「即日起，我退出老化黨。」