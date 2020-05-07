WHO將派團赴陸查病毒源頭　華春瑩：開放透明「別搞有罪推定」

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

世界衛生組織（WHO）緊急項目技術主管科霍夫（Maria Van Kerkhove）6日表示，WHO正討論再次派代表團赴陸，關注不同動物的接觸史，以找到病毒來源。大陸外交部發言人華春瑩回應，中方對病毒溯源問題的合作持開放態度，但反對美國等個別國家在溯源問題上迫不及待搞「有罪推定式的國際調查」。

華春瑩7日在外交部例行記者會上提到，病毒溯源問題是一個科學問題，應交給科學家和專業人士去研究，在充分論證的基礎上得出結論，中國政府和世衛組織一直保持良好溝通，堅定支持世衛組織開展工作，也會繼續本著公開、透明、負責任的態度，在包括病毒溯源等問題上和世衛組織展開合作，「中方同意在適當的時候應對溯源問題做出結論。」

面對有外媒記者有關中方是否反對進行溯源調查的問詢，華春瑩強調，中方反對的是美國等個別國家企圖將病毒溯源問題政治化，迫不及待要搞有罪推定的國際調查，「中方將繼續同世衛組織開展良好合作，只要是有利於未來人類更好應對重大傳染疾病的事情，中方都會本著負責任的態度做出應有貢獻。」

▼最早被認為是病毒爆發地的武漢「華南海鮮市場」。（圖／路透社）

