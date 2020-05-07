　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

川普拿911、珍珠港比新冠　華春瑩：中國不是敵人「遺憾有人四處甩鍋」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統川普6日將新冠肺炎疫情與珍珠港襲擊、911恐攻相提並論，雖未明言襲擊的「來源」，但期間多次提及中國，被認為有暗示的意圖。對此，大陸外交部發言人華春瑩指出，美國的敵人是病毒，面對人類與病毒的戰爭，中美應成為戰友，而不是敵人，「但是非常遺憾，我們看到美國國內有些人在四處甩鍋。」

華春瑩7日主持外交部例行記者會，她表示，如果說新冠肺炎疫情堪比珍珠港事件或者911事件，那麼美國這次面對的敵人是新冠病毒，因為新冠病毒是全人類共同的敵人，「面對這場人類同病毒的鬥爭，中美更應該成為並肩戰鬥的戰友而不是敵人，因為只有國際社會團結一心共同抗擊疫情，我們才有可能贏得人類同病毒的戰爭。」

華春瑩指出，但是非常遺憾，他們看到美國國內有些人在四處甩鍋，推卸責任，他們應該全力以赴、集中精力做好防控工作，「在這場通病毒的戰鬥中，中方將繼續同包括美國在內的國際社會並肩作戰。」

▼大陸外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼中國外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

華春瑩提到，疫情發生以來，中方始終本著公開透明和負責任態度，採取了最全面、最嚴格、最徹底防控措施，全力遏制疫情擴散蔓延，及時向世衛組織（WHO）和國際社會同通報疫情信息、分享防控經驗，開展國際防控合作，並且在力所能及範圍裡提供防疫物資。

華春瑩說，他們也聽到很多國家、包括專業人士、科學家對中國有力有效的防控做出積極評價，唯獨美國不時會散佈一些非常不合時宜的聲音，「我們非常想問的是，中方用兩個多月時間迅速控制住了疫情，而美國國內確診病例卻不斷攀升，美國過去一段時間都做了些什麼？」

華春瑩還說，如果中國能做到，美國作為世界上醫療、技術、物資都最發達的國家，如果採取同樣認真態度，和中國政府一樣同樣以人為本，珍視每一個生命，它應該可以比中國做得更好，「我們也希望它可以做得更好，但是為什麼現在會這樣？美方為什麼會任由疫情發展到今天的程度？我認為美國是值得反思的，汲取教訓，亡羊補牢現在還不算太晚。」

華春瑩強調，奉勸美方停止向中方甩鍋，轉移視線，先把自己事情做好，人民的生命是高於政治私利的，「在適當時刻，美國人民也應該得到一個清楚的解釋和交代。」

▼紐約世界貿易中心雙塔在911恐攻中被撞毀。（圖／達志／美聯社）

▲▼911恐怖攻擊,雙子星大樓,紐約世界貿易中心雙塔。（圖／達志／美聯社）

ET快訊
現在抬頭看！今年最後一次「超級月亮」登場　比平常大7%、亮1
周揚青「我不後悔付出」　再揭情變心聲：沒了你我一樣好！
銀行居家辦公爆首樁詐騙案！　「差一字母」遭騙近千萬追不回
即／「停止罷韓」確定敗了！韓國瑜聲請遭駁提抗告　最高行政法院
嚇！台中男準備開車　驚見車內有一堆死人骨頭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸「千人計劃」台70人參與　陸委會：無現任政府科研人員在內

綠民調「最需更換內閣」陳明通上榜　陸委會：虛心受教

老公「寵小20歲女友」送房、BMW！　正宮看手機抓姦...霸氣「全要回來」

對岸阻我參加WHA　邱垂正：證明陸方以政治干預健康人權

川普拿911、珍珠港比新冠　華春瑩：中國不是敵人「遺憾有人四處甩鍋」

避免猝死意外！　海南省規定學生「體育課、睡覺」不戴口罩

年輕妹「胸口悶悶的」疑心染疫！狂衝醫院篩查…竟確診「死亡率最高的癌症」

520後兩岸關係　陸委會：維護和平穩定立場「一貫而堅定」

22歲絕技女「陪打遊戲」月入10萬！　坦承曾對男客心動「捨不得刪好友」

WHO將派團赴陸查病毒源頭　華春瑩：開放透明「別搞有罪推定」

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

8K縮時影片紀錄百岳雲海、流星雨　他花4年跑10萬公里看見台灣的美

《認識的哥哥》兒童節特輯超爆笑　「哥哥懂女生的心嗎？」上演「小學生的世界」

婁峻碩遭問愷樂感情求饒「問我的」　自爆手機密碼..不怕凡凡看

台爭取參加WHA！陸外交部回應　「中央政府已為台灣地區妥善安排」

陸「千人計劃」台70人參與　陸委會：無現任政府科研人員在內

綠民調「最需更換內閣」陳明通上榜　陸委會：虛心受教

老公「寵小20歲女友」送房、BMW！　正宮看手機抓姦...霸氣「全要回來」

對岸阻我參加WHA　邱垂正：證明陸方以政治干預健康人權

川普拿911、珍珠港比新冠　華春瑩：中國不是敵人「遺憾有人四處甩鍋」

避免猝死意外！　海南省規定學生「體育課、睡覺」不戴口罩

年輕妹「胸口悶悶的」疑心染疫！狂衝醫院篩查…竟確診「死亡率最高的癌症」

520後兩岸關係　陸委會：維護和平穩定立場「一貫而堅定」

22歲絕技女「陪打遊戲」月入10萬！　坦承曾對男客心動「捨不得刪好友」

WHO將派團赴陸查病毒源頭　華春瑩：開放透明「別搞有罪推定」

WSBL／國泰38分狂宰！　台元下半場崩盤慘敗

只剩10萬人沒申請！　勞保局3萬元補貼已有102萬人領到

陸「千人計劃」台70人參與　陸委會：無現任政府科研人員在內

南投旅外「很少回家」地主熱衷捐地　花小錢營造社區後花園

離開橫須賀基地！　美核動力航艦雷根號復活前往南海

中職／又搶第一　米蘭達要投出全球有觀眾職棒第一球

妻與前男友摩鐵8度激戰！他靠「這句話」逆轉結局…綠光夫告不成哭了

想買草間彌生南瓜版畫…收藏家扮神秘運將現身　他開心付錢驚知「攏系假」

網問「預備離職期可辦房貸嗎？」　網友一面倒：貸完再說

炎亞綸「美魔女媽媽」本尊曝光！　爆直擊兒子家「觸目驚心畫面」

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

大陸熱門新聞

27歲男保護女友致人重傷！被判入獄3年

國三女午夜16F墜亡！爸媽淚：老師害的

6歲女童獨自生活幼稚園1年！爸媽：養不起

79歲老婦遭活活「倒進去」墓穴！

天天戴耳機！31歲男突雙耳失聰

台灣爭取參加WHA　陸外交部：中央政府已安排好

帶著癱瘓前夫出嫁！一家五口生活美滿　鋼鐵OL：不後悔

2孩童遇隨機殺人慘死　兇嫌有精神病史

老人公車突失禁　嫩妹秒幫忙清大便

每天奶茶、飲料當水喝　結果喝進ICU「血漿像豬油」

年輕妹胸口疑心染疫！一查罹患癌症

習近平：新冠肺炎還有很大不確定性！

簽名被偽造　男無端背債9000萬

紅燒乳鴿！女主人將寵物鸚鵡「微波爐加熱」

更多熱門

相關新聞

避免猝死意外！　海南省規定學生「體育課、睡覺」不戴口罩

避免猝死意外！　海南省規定學生「體育課、睡覺」不戴口罩

近日傳出多名學生戴口罩運動後猝死，海南省7日發緊急通知，為了避免發生安全事故，要求學生們上體育課或是進行體育活動、睡覺的時候，不戴口罩，但需要保持１公尺以上的安全距離。

即／莫斯科市長爆「已超過30萬例確診」！

即／莫斯科市長爆「已超過30萬例確診」！

談520後兩岸關係　陸委會：維護和平穩定立場

談520後兩岸關係　陸委會：維護和平穩定立場

WHO將赴陸查病毒起源　華春瑩：別搞有罪推定

WHO將赴陸查病毒起源　華春瑩：別搞有罪推定

國光生技4月營收501萬元　新冠疫情帶動流感疫苗迎旺季

國光生技4月營收501萬元　新冠疫情帶動流感疫苗迎旺季

關鍵字：

新冠肺炎肺炎華春瑩珍珠港911外交部

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

美髮師和男客店內直接來　夫、兒、媳4人手機LIVE目睹

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

不具紓困資格！高雄低收男拿原子筆自殘被壓制

全球抗疫民調曝光「第一名出爐」！

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

Joeman總資產「全台灣前1%」28歲賺千萬

鄰居狂發文：領嘸紓困金　她吐真話秒被刪好友

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

27歲男保護女友致人重傷！被判入獄3年

瑪丹娜認了染新冠肺炎！　巴黎巡演「同台表演者全生病」

高嘉瑜：司法院祕書長深夜8通電話大罵

汪闖禍搬救兵　後面三尊讓媽閉嘴

更多

最夯影音

更多
女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加
誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面