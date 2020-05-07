川普拿911、珍珠港比新冠　華春瑩：中國不是敵人「遺憾有人四處甩鍋」

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統川普6日將新冠肺炎疫情與珍珠港襲擊、911恐攻相提並論，雖未明言襲擊的「來源」，但期間多次提及中國，被認為有暗示的意圖。對此，大陸外交部發言人華春瑩指出，美國的敵人是病毒，面對人類與病毒的戰爭，中美應成為戰友，而不是敵人，「但是非常遺憾，我們看到美國國內有些人在四處甩鍋。」

華春瑩7日主持外交部例行記者會，她表示，如果說新冠肺炎疫情堪比珍珠港事件或者911事件，那麼美國這次面對的敵人是新冠病毒，因為新冠病毒是全人類共同的敵人，「面對這場人類同病毒的鬥爭，中美更應該成為並肩戰鬥的戰友而不是敵人，因為只有國際社會團結一心共同抗擊疫情，我們才有可能贏得人類同病毒的戰爭。」

華春瑩指出，但是非常遺憾，他們看到美國國內有些人在四處甩鍋，推卸責任，他們應該全力以赴、集中精力做好防控工作，「在這場通病毒的戰鬥中，中方將繼續同包括美國在內的國際社會並肩作戰。」

▼大陸外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）



華春瑩提到，疫情發生以來，中方始終本著公開透明和負責任態度，採取了最全面、最嚴格、最徹底防控措施，全力遏制疫情擴散蔓延，及時向世衛組織（WHO）和國際社會同通報疫情信息、分享防控經驗，開展國際防控合作，並且在力所能及範圍裡提供防疫物資。

華春瑩說，他們也聽到很多國家、包括專業人士、科學家對中國有力有效的防控做出積極評價，唯獨美國不時會散佈一些非常不合時宜的聲音，「我們非常想問的是，中方用兩個多月時間迅速控制住了疫情，而美國國內確診病例卻不斷攀升，美國過去一段時間都做了些什麼？」

華春瑩還說，如果中國能做到，美國作為世界上醫療、技術、物資都最發達的國家，如果採取同樣認真態度，和中國政府一樣同樣以人為本，珍視每一個生命，它應該可以比中國做得更好，「我們也希望它可以做得更好，但是為什麼現在會這樣？美方為什麼會任由疫情發展到今天的程度？我認為美國是值得反思的，汲取教訓，亡羊補牢現在還不算太晚。」

華春瑩強調，奉勸美方停止向中方甩鍋，轉移視線，先把自己事情做好，人民的生命是高於政治私利的，「在適當時刻，美國人民也應該得到一個清楚的解釋和交代。」

▼紐約世界貿易中心雙塔在911恐攻中被撞毀。（圖／達志／美聯社）

