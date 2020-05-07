趕走惡租客！代租管理員開門「垃圾山」秒塌　食物空盒腳邊傾瀉…網崩潰：好噁

▲屋子變垃圾山，代租管理員崩潰。（圖／翻攝爆廢公社）

記者陳韻如／綜合報導

近年來惡房客四處都有，一名專門代租代管的房屋管理員就遇到可怕的房客，垃圾堆滿整個屋子，讓人寸步難行，就連廁所內也逃不過魔掌，而當管理員將門打開後，垃圾山瞬間崩塌，垃圾直接傾瀉而下，讓他相當傻眼。

這名管理員7日下午在臉書社團《爆廢公社》貼出幾張驚悚照片寫道，「登愣！代租代管錢難賺」，透過畫面可以看到，一間看似平常的小套房中卻被堆滿了垃圾，形成了一座垃圾山，誇張的是，房客相當物盡其用，就連衣櫃上方、擺放物品的置物架上，也都塞滿垃圾，還有許多沒吃完的食物，門一打開後，垃圾山還直接崩塌，傾瀉到管理員腳前，讓人相當崩潰。

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▲垃圾堆成山，讓網友看了傻眼，紛紛噁吐。（圖／翻攝爆廢公社）

這篇文章一出後，不少網友看了嚇傻，紛紛留言，「媽啊嚇死人…沒搬走之前睡哪裡啊…這是故意帶垃圾回去丟吧」、「這是租來丟垃圾的吧！應該不是租來住的」、「有些人真的生活得不像一個人，怎麼可以忍受自己居住環境這樣啊…」

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