▲ 五股垃圾山首件交通用地合法使用，停車場及附屬設施申請案審議通過。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府自2019年9月起推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，由市府各局處積極輔導列管廠家合法化，其中新億起重有限公司於3月24日送件申請「停車場及附屬設施使用」，經市府相關單位協助指導，於4月21日審議通過，為首件位於五股垃圾山合法作為「停車場及附屬設施」使用廠家。

交通局表示，本次通過審議廠家申請面積共計5,085平方公尺，主要規劃停放車輛、辦公廳舍及車輛維修空間，申請人於上月24日提出興辦事業計畫書後，市府工務局、水利局、城鄉局、地政局、環保局及農業局等單位共同積極協助指導，並於4月21日審議通過。

▲ 五股垃圾山交通用地合法使用，讓各業者清楚後續申請程序，協助輔導達成合法使用目標。

交通局長鍾鳴時表示，配合「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，交通局負責輔導列管244家廠家，除協助業者或私地主媒合土地所有權人外，同時也提供興辦事業計畫撰寫的範本及諮詢，讓各業者清楚後續申請程序、期程及規劃內容，協助輔導達成合法使用目標。

鍾鳴時說，交通局除虛心檢討改善審查作業程序與時程外，並再次呼籲計畫區域內交通用地的有意願廠家請儘速於5月31日前提送興辦事業計畫，以免錯過核定期限。

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