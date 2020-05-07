台中X-CUBE最新宣傳！女童「裸露上身」被罵爆　業者急聲明：凸顯純真可愛

▲X-CUBE母親節活動宣傳照被罵爆，緊急發出聲明。（圖／翻攝X-CUBE臉書粉專）

記者陳韻如／台中報導

母親節即將到來，台中知名夜店X-CUBE日前就推出了「媽的好派對」活動，但宣傳海報上卻出現女童裸露上身僅著尿布的畫面，引起網友抨擊。對此，業者緊急發出聲明，海報純屬創意，且有徵詢家長同意，「尿布造型比較能凸顯孩童的純真可愛」，而並非要凸顯女童裸露。

X-CUBE在臉書PO文，因為母親節而推出「媽的好派對」，也將邀請現為人母的X-CUBE GIRLS到場參加派對，並且慶祝母親節。不過，宣傳照中，5名前X-CUBE GIRLS抱著自己的兒女，穿著圍裙、浴衣及襯衫等衣服，而其中3名小女孩僅包著尿布，裸露上半身，但1名小男孩卻穿著西裝。

照片一曝光，立刻引發網友抨擊，「覺得毋湯」、「成年人的場所和活動，你照片為何要有沒穿衣服的女童？有病嗎，還刪留言欸，會刪」、「放小孩子的照片不太對，要放放媽媽的臉比較妥當」，而市長盧秀燕得知後，也立刻表示要嚴查。

▲X-CUBE表示，僅穿尿布是凸顯孩童的純真可愛。（圖／翻攝X-CUBE臉書粉專）

對此，業者7日下午緊急發出澄清聲明，感謝大家的關心批評指教，「本公司先在此感謝並抱歉造成各位的困擾」，未來也將針對各界意見改正宣傳海報，但也發布幾點聲明。

業者提到，海報純屬創意，且有徵詢家長同意，「孩童部份僅配合宣傳照拍攝 , 現場活動並不會出席。」而大眾最關心的孩童造型問題，是主辦單位與媽媽們憶起討論出的結果，「單純是覺得尿布造型比較能凸顯孩童的純真可愛（媽媽們受嬰幼兒產品廣告的影響也是很深）」，至於男童部分，則是因為男童在拍攝當天感冒，才臨時決議穿著衣服拍攝，「並非網友所認定刻意要凸顯女童裸露。」

▲X-CUBE強調，拍攝宣傳照「完全符合幼童相關利益」。（圖／記者白珈陽攝）

業者還表示，當天拍攝的地點是委外廣告公司攝影棚，完全符合幼童相關利益，且公司在營業期間也完全遵守法令規定，會於入場前嚴格審查客人身分年齡，未滿18歲人士嚴格嚴禁入內消費。

這篇聲明曝光，也引起網友討論，「可憐吶！沒事還要拿小孩出來擋箭，願意成為媽媽本身就很偉大，不是因為小孩才偉大」、「第一眼看到還滿傻眼的，還有寶寶」。

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