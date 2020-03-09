女子在租屋處尋短成凶宅　房客嚇到全搬走！父母要賠286萬元

▲楊姓女子在租處尋短身亡，造成該屋成兇宅，房東向楊女父母提告侵權損害賠償，台南地院認有理由判賠286萬餘元。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

楊姓女子向台南市謝姓女子租用頂樓加蓋套房，楊女2019年初被發現在租處輕生，房子成凶宅，其他房客感到害怕全數搬走，除沒人敢再承租此屋、房價也大跌，謝女不甘損失、提告向楊女父母求償，法官認為楊女父母沒有拋棄繼承，判楊女父母須在繼承楊女的遺產範圍內連帶賠償286萬9645元，本案可上訴。

謝姓女子將台南市１棟透天厝頂樓加蓋多間套房出租，謝女向法院提告指出，30餘歲的楊女跟她訂有房屋租約，租期到2018年12月底、每月租金4千元，楊女在租約期滿前1個月曾說會再續約，但後來又說不再續約，楊女於2018年12月26日在租屋內輕生，2019年1月初被人發現死亡，害她的房子變成凶宅，其他租屋房客，因害怕與她提早終止租約、全數搬走，事後無人願意承租房子、也沒有人敢買此屋。

謝女認為，楊女是成年人，應可預見在租屋內尋短身亡會使該屋成為凶宅，日後難以出租或出售，但仍尋短路身亡，造成她房子租不出去，房價也受貶損，所以楊女應負侵權損害賠償責任。房子經鑑價結果貶損263萬930元，房客提早解約未收租金損失24萬800元，惟因楊女已身亡，只能向繼承的楊女父母求償287萬1730元。

楊女父母則認為，謝女在房屋頂樓加蓋多間套房出租是屬違建，違建拆除後無任何價值，不會因女兒尋短而貶損房價，且謝女也未舉證其他房客退租是與楊女尋短之事有相關，且謝女與其他房客租約有「１次繳清、優惠1個月、實繳11個月」約定，租金損失沒那麼高，女兒在租屋處尋短並非故意，充其量僅能認定女兒是「過失」造成房東損失，謝女求償「並無理由」，且女兒為其掌上明珠，因一時想不開而選擇自盡已令父母心碎不已，如今還要面臨謝女提告索賠，無異是在傷口上撒鹽，心情更是雪上加霜。

法官審理認為，在他人房屋內自殺死亡，將致他人房屋成為凶宅，其行為係一般社會道德觀念不容，再考量其對房屋所有人經濟利益之重大衝擊，自應認係「背於善良風俗」之行為，同時亦屬整體法秩序不允許，應負面評價，係屬具有不法性之行為。是以楊女是成年人，主觀雖是自己尋短、殘害自己生命，但這行為造成房子變成凶宅、減損房價，不能說沒有認知，至少有間接故意存在，且房間是否違章建築，與認定楊女尋短造成房價貶損的因素無關，對於房東委由專業不動產估價機構鑑價，鑑定出房價貶損263萬930元，應可以採認，而其他房客未收取的租金損失核算為23萬8715元，楊女父母並未辦拋棄繼承，應在繼承楊女的遺產範圍內連帶賠償286萬9645元，本案可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

►75%酒精的乾洗手來啦！