欠12萬！債主17年後臉書找人　磨利忍者刀「刺穿他心臟」…妻小睹全程崩潰

▲12萬被欠18年，林姓男子氣得持忍者刀殺了友人。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳韻如／高雄報導

林姓男子與陳姓友人有債務糾紛，先是寫信恐嚇，「給你3天時間，沒拿到前後果自負」等，接著上網購買忍者刀，再買磨刀石將刀磨利後，到陳男住處堵人，雙方因此發生衝突，林男竟持刀朝對方猛捅，將陳男心、肺刺穿，傷重不治。法院審理後依恐嚇危害安全罪判拘役50天，得易科罰金，另外，殺人罪部分判刑15年。

判決書指出，林男與陳男原本是朋友，但2001年初2人因承租車輛發生車禍賠償問題，進而發生糾紛而結怨疏離。林男2018年8月間開始透過臉書尋找陳男下落，並再同年10月間找到陳男，並取得聯繫，後因多次追討12萬元車損款未果，讓他氣得在2019年2月中寫信恐嚇，「垃圾，給你3天時間還錢，3天一到我沒有拿到錢，後過自負，是你先對我不仁不義，不要怪我」等。

▲陳男妻小目睹了他被殺害的過程，身心受到極大傷害，陳妻還因此罹患憂鬱症。（圖／記者吳奕靖翻攝）

事隔2天，林男先網購了一把忍者刀，後又到商場買磨刀時，將刀具磨利後於同年2月22日凌晨6時許跑到陳男住處堵人。未料，雙方又因此爆發激烈衝突，陳男先是挑釁，「要給我揮下去，蛤」、「你不要走啊，要走去哪裡？」惹得林男爆氣持刀朝對方猛捅，當場刺穿了陳男肺臟及心臟，最後倒臥血泊送醫不治，而這整個過程全被陳男妻小目睹，陳妻還因此罹患憂鬱症。

法院審理後，一審法官依恐嚇危害安全罪判林男拘役15日，得易科罰金1萬5千元，另依殺人罪判處有期徒刑14年。全案上訴二審，二審法官則認為，林男行為造成陳男家屬心中難以抹滅的傷痛，且林男犯後還避重就親，否認殺人，尚無悔意，因此恐嚇危害安全罪、殺人罪均加重改判拘役50日、15年有期徒刑，另拘役得易科罰金50萬元。殺人罪部分可上訴。

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