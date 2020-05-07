25輛遊覽車集結「空車環島」　大聲喊：台灣很安全大家來旅遊

▲ ▼ 全台首次遊覽車環島，證明國內旅遊相當安全。 （圖／民眾張眾奉提供，下同）

記者楊鈞典／台東報導

新冠肺炎疫情重創台灣觀光業，來自全台各地共25輛遊覽車，進行首次遊覽車環島「『疫』起救經濟活動」，由台南出發展開3天2夜的環島之行，過程中除拜訪各觀光旅遊同業，也分別探望教養院和孤兒院做公益，向大家證明台灣防疫成功，旅遊安全。

25輛遊覽車6日抵達台東，前往台東市各餐廳合作夥伴，相互打氣加油，隨後入住成功鎮的「東海岸海景渡假飯店」，8日再由台東北上前往花蓮及宜蘭等地。資深遊覽車司機周進忠說，疫情重創觀光旅宿業，他們用行動來實際支持全台旅宿同業，入住消費支持合作夥伴，希望彼此打氣加油，咬牙撐過這波新冠肺炎疫情。

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周進忠亦是台灣遊覽車發展協會理事，他表示每年2到6月，原是國內旅遊包車旺季，從春遊、自強活動到畢業旅行，但現今受到疫情影響幾乎全數取消，他自己4月原本預訂的20趟車也全都被取消，慘不忍睹。同時強調，台灣防疫相當成功，但民眾受到疫情影響擔憂之下仍是不敢出門，此行除邀請大家一起拜訪飯店、餐廳等相關旅遊同業，互相問候、彼此加油打氣，也藉此呼籲國人要對台灣防疫有信心，國內旅遊是安全的。

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