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台灣未成年性剝削案增加　兒福聯盟分析4大主因：刑罰過輕　僅2.2%被法辦

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▲▼少女慘遭性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲兒童及少年性剝削防制條例201年上路後，未成年性剝削案件反而增加。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡玟君／台北報導

韓國N號房事件震驚國際，台灣社會開始提出加重刑法嚴懲性剝削、外流私密照加害人。根據婦女救援基金會數據指出，受害人有14％未滿18歲，且未成年受害者逐年增加，兒福聯盟政策中心主任李宏文分析，造成未成年兒童成為網路性剝削受害者背後主因，是台灣長期輕忽兒少網路失蹤、網路逃家問題，也沒有足夠法源依據提前預防阻斷、事後追蹤輔導機制。

▲▼示意圖,社會,性侵,暴力,濫用,成人,害怕的,突擊,刑事,暗,絕望,恐懼,手,恐怖,女,犯罪,死亡,酒,酗酒。（圖／123RF）

▲許多孩子離家為了自力更生，只能選擇用身體賺報酬。（圖／123RF）

近10年網路離家案例增加　自力更生者多選擇用身體賺報酬

李宏文指出，早年兒少失蹤主因是陌生誘拐、或沒有取得監護權的家長擅自帶離，但據觀察，近10年越來越多網路離家的案例。「目前掌握到251個有離家經驗的案例中，有83%是女生，最小離家年齡男生為8歲、女生為10歲，全部案例中有57%曾重複離家。」

這些案例離家後，有52.9%會去男女朋友家住、38.7%會找同學朋友，28%會去從來沒見過的網友家借住，收留這些離家兒少的網友，有35%是年滿20歲以上的成年人。

「離家的孩子還很年輕，也沒有一技之長，為了賺取生活費，有些人會選擇上網援交、到酒店工作。」李宏文提出數據表示，孩童離家後的生活費來源，有32.4%是男女朋友資助，27.7%選擇自力更生，但為了賺取較高報酬，就會選擇用身體換取，或偷竊、詐騙、當車手等。

「許多加害人因此透過網路來和他們進行性交易、或引誘當小模外拍，甚至餵毒控制，透過金錢與毒品，一步一步讓他們拍攝個人裸露照片或性行為影片，最後拿來脅迫、並放上網散布，演變成性剝削問題。」

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▲▼示意圖,社會,性侵,綁架,暴力,濫用,成人,害怕的,突擊,刑事,暗,絕望,恐懼,手,恐怖,女,犯罪,死亡。（圖／123RF）

▲兒童失蹤不一定是重大刑案，對警政缺乏協尋誘因。（圖／123RF）

兒童失蹤需直系親屬才可報警　但不是重大刑案對警政「缺乏誘因」　　

李宏文語重心長表示，台灣長期輕忽兒少網路失蹤、網路逃家問題，甚至孩子返家後也沒有後續追蹤輔導機制，造成孩子再度離家。

「孩子失蹤若需警方協尋，必須直系親屬才可報警，若親子關係不佳，父母不一定會報警，加上沒有牽扯到擄人勒贖或重大刑案，對基層員警也沒有誘因，有些地方警察局甚至不處理。」

「失蹤兒童少年資料管理中心」成三不管黑機關　介入輔導沒明確法源協助

除了警政單位對兒少失蹤協尋的消極態度，由於沒有明確法源，導致兒福聯盟想後續協助輔導也無法可依。「兒福聯盟現有一個失蹤兒童少年資料管理中心，負責提供全台18歲以下兒童少年失蹤、離家狀況諮詢及協尋服務業務，但沒有法定主管機關，僅有衛福部每年採撥款100萬補助。」

李宏文說，想要預防兒少網路離家以及返家後的追蹤輔導，應是社政單位、教育處、警政體系跨部會的事，由於沒有政府單位重視，失蹤兒童少年資料管理中心成三不管地帶，且因沒有法定公權力，在協助兒少過程中若需向各級單位調資料也會被拒絕，成為現在處理兒少離家問題最大困難之一。

▲　▼性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲即使違反兒少性剝削法，台灣現行法律實務上也輕拿輕放。（圖／記者黃克翔攝）

台灣輕縱罪犯　　初犯只要罰錢、6568人違反兒少剝削法僅2.2%被法辦

李宏文指出，台灣現行法律對兒少性剝削加害人分為初犯和累犯，手上持有兒少色情影音的初犯者，只罰1至10萬並教育輔導2小時，累犯也只罰2萬至20萬元。

但對比國外，美國只要發現持有兒少色情影音，即處10年以下有期徒刑，有前科則處10年至20年徒刑，若被害人為12歲以下少年，更是20年重罪；日本與韓國分別也處一年以下有期徒刑併科罰金，「台灣不用關也不用罰，更可怕的是，2017年兒童及少年性剝削防制條例上路後，各地方政府根據條例開罰案例極少，少到中央單位也沒有公布資料。」

除了針對持有影音的加害人輕拿輕放，散布、引誘、強迫性剝削的加害人被定罪起訴的機率也很低，「根據近三年數據，有6568人違反兒少剝削法送偵辦，僅有22.3%被起訴，52.6%案件均不起訴結案，緩起訴佔12.6%，最終只有約2.2%被法辦。」

李宏文說，因此雖然民間單位努力推動，甚至促成兒童及少年性剝削防制條例上路，但實際執行卻是雷聲大雨點小，讓罪犯可以全身而退，讓人難以寄望司法正義。

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