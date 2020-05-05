微軟雙螢幕筆電Surface Neo將延遲推出　Windows 10X重心轉向單螢幕設備

▲微軟Surfafe之父Panos Panay 。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合報導

微軟為使新系統Windows 10X可適用於平板電腦及筆記型電腦等單螢幕設備，原先計劃於今年年中購物季期間推出的雙螢幕個人電腦Surface Neo將延遲推出。

此前科技網站《ZDnet》等媒體曾透露，微軟的雙螢幕筆電Surface Neo將延遲推出，而該消息稍早已被微軟證實。據《彭博》報導，微軟產品長Panos Panay昨（4）日在部落格中寫道：「單螢幕設備是我們第一個用來向消費者展示Windows 10X的產品。」「我們將持續與我們的OEM合作夥伴一同尋找合適的時機，將雙螢幕設備推向市場。」

微軟於去年10月的活動上發表了兩款雙螢幕設備，包括筆電Surface Neo及手機Surface Duo，而在此次部落格文章中，並未提及Surface Duo的最新產品時程。據報導，Surface Duo的作業系統將採用Google的Andriod而非微軟自家推出的Windows。

Panos Panay指出，將於本月19日至21日以線上直播形式舉行的開發者大會Build 2020上，向Windows開發人員提供最新消息。

「去年10月我們分享了對雙螢幕Windows設備的願景，但如今的世界已然不同，」Panos Panay寫道，「在我們持續重視消費者需求之際，我們必須聚焦於滿足消費者的當下。」