一組要價20,900元　外國YouTuber開箱Mac Pro…輪子

▲外國YouTuber開箱Mac Pro輪子。（圖／翻攝自YouTube）

記者邱倢芯／台北報導

Apple的各項產品價格總讓人覺得「尊爵不凡」，不過總是能吸引一票果粉購買；只不過，外國YouTuber日前開箱了一組要價700美元（台灣售價20,900元）、裝在Mac Pro底下讓主機可以在工作室隨意移動的輪組套件，開箱的過程中這名YouTuber不發一語，且時常表露出傻眼的表情，似乎不敢相信怎麼會有這樣的產品。

▼《Unbox Therapy》在開箱Mac Pro輪子時，時不時流露出傻眼、無奈的表情。（圖／翻攝自YouTube）

這次的開箱是由YouTube頻道《Unbox Therapy》所進行，他在影片下方的產品註解只有寫上「Wheels（輪子）」，讓人不禁莞爾一笑。

在影片中，《Unbox Therapy》拿出了Mac Pro輪子的完整盒裝；按照Apple的產品包裝慣例，打開盒裝之後最先印入眼簾的就是產品說明書，一開始《Unbox Therapy》還故意拿起、放下說明書好幾次，可能他不敢相信四顆輪子需要使用說明書。

▼Mac Pro輪子盒裝打開後最先看到的就是使用說明書。（圖／翻攝自YouTube）

拿開說明書之後，四顆輪子就出現在眼前了，但有趣的是，在說明書與輪子的中間還夾了一層緩衝保護，有可能是怕說明書在裝配、運送的過程中刮傷了商品表面。

▲▼為了怕說明書刮花Mac Pro輪子表面，兩者之間還夾了一層緩衝保護。（圖／翻攝自YouTube）

不過最「蘋果」的不僅於此，還記得每次開箱iPhone或是MacBook時，產品上都會貼上一層保護膜、保護套嗎？這四顆輪子上也都各別做了三道保護，分別是在橡膠輪子上貼上一圈保護套。

▲▼Mac Pro橡膠輪子上貼了一層保護。（圖／翻攝自YouTube）



輪子上方與Mac Pro接合的不鏽鋼處，側邊貼了一圈保護膜，上方也貼了一塊小小的保護膜。

▲▼即便是不鏽鋼的部分也要做好保護措施。（圖／翻攝自YouTube）

將一顆輪子的保護膜全部移除後，《Unbox Therapy》就在桌上試滾了一下Mac Pro輪子，從畫面中可以看得出來這項產品的品質相當不錯，不但滾動順暢，即便是朝側邊滾動也不會有卡頓的情況。

但是《Unbox Therapy》在把玩了這顆輪子幾分鐘後，就將輪子全部放回盒子當中，最後擺上了一盆植栽當作結束。

▼Mac Pro輪件套組售價。（圖／翻攝自Apple官網）

根據Apple官網顯示，安裝Apple Mac Pro輪組套件，讓你的Mac Pro可以輕鬆從桌子下滑出，或在工作室中隨意移動。以滾輪替換Mac Pro的腳座，會使機身框架的高度增加大約1吋。

只不過要注意的是，Mac Pro的輪子是沒有輪扣的，也就是說，如果你的工作室地板太光滑，建議要用其他東西擋起來，以免你的Mac Pro在工作室當中會隨意地滑動。