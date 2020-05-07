　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

一組要價20,900元　外國YouTuber開箱Mac Pro…輪子

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼外國YouTuber開箱Mac Pro輪子。（圖／翻攝自YouTube）

▲外國YouTuber開箱Mac Pro輪子。（圖／翻攝自YouTube）

記者邱倢芯／台北報導

Apple的各項產品價格總讓人覺得「尊爵不凡」，不過總是能吸引一票果粉購買；只不過，外國YouTuber日前開箱了一組要價700美元（台灣售價20,900元）、裝在Mac Pro底下讓主機可以在工作室隨意移動的輪組套件，開箱的過程中這名YouTuber不發一語，且時常表露出傻眼的表情，似乎不敢相信怎麼會有這樣的產品。

▼《Unbox Therapy》在開箱Mac Pro輪子時，時不時流露出傻眼、無奈的表情。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼外國YouTuber開箱Mac Pro輪子。（圖／翻攝自YouTube）

這次的開箱是由YouTube頻道《Unbox Therapy》所進行，他在影片下方的產品註解只有寫上「Wheels（輪子）」，讓人不禁莞爾一笑。

在影片中，《Unbox Therapy》拿出了Mac Pro輪子的完整盒裝；按照Apple的產品包裝慣例，打開盒裝之後最先印入眼簾的就是產品說明書，一開始《Unbox Therapy》還故意拿起、放下說明書好幾次，可能他不敢相信四顆輪子需要使用說明書。

▼Mac Pro輪子盒裝打開後最先看到的就是使用說明書。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼外國YouTuber開箱Mac Pro輪子。（圖／翻攝自YouTube）

拿開說明書之後，四顆輪子就出現在眼前了，但有趣的是，在說明書與輪子的中間還夾了一層緩衝保護，有可能是怕說明書在裝配、運送的過程中刮傷了商品表面。

▲▼外國YouTuber開箱Mac Pro輪子。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼為了怕說明書刮花Mac Pro輪子表面，兩者之間還夾了一層緩衝保護。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼外國YouTuber開箱Mac Pro輪子。（圖／翻攝自YouTube）

不過最「蘋果」的不僅於此，還記得每次開箱iPhone或是MacBook時，產品上都會貼上一層保護膜、保護套嗎？這四顆輪子上也都各別做了三道保護，分別是在橡膠輪子上貼上一圈保護套。

▲▼外國YouTuber開箱Mac Pro輪子。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼Mac Pro橡膠輪子上貼了一層保護。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼外國YouTuber開箱Mac Pro輪子。（圖／翻攝自YouTube）

輪子上方與Mac Pro接合的不鏽鋼處，側邊貼了一圈保護膜，上方也貼了一塊小小的保護膜。

▲▼外國YouTuber開箱Mac Pro輪子。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼即便是不鏽鋼的部分也要做好保護措施。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼外國YouTuber開箱Mac Pro輪子。（圖／翻攝自YouTube）

將一顆輪子的保護膜全部移除後，《Unbox Therapy》就在桌上試滾了一下Mac Pro輪子，從畫面中可以看得出來這項產品的品質相當不錯，不但滾動順暢，即便是朝側邊滾動也不會有卡頓的情況。

但是《Unbox Therapy》在把玩了這顆輪子幾分鐘後，就將輪子全部放回盒子當中，最後擺上了一盆植栽當作結束。

▼Mac Pro輪件套組售價。（圖／翻攝自Apple官網）

▲▼Mac Pro輪件套組售價。（圖／翻攝自Apple官網）

根據Apple官網顯示，安裝Apple Mac Pro輪組套件，讓你的Mac Pro可以輕鬆從桌子下滑出，或在工作室中隨意移動。以滾輪替換Mac Pro的腳座，會使機身框架的高度增加大約1吋。

只不過要注意的是，Mac Pro的輪子是沒有輪扣的，也就是說，如果你的工作室地板太光滑，建議要用其他東西擋起來，以免你的Mac Pro在工作室當中會隨意地滑動。

ET快訊
獨／錢櫃大火北市懲處名單　消防副局長畢幼明10餘人在列
羅志祥神隱23天「現身買星巴克」！網目擊他帶行李箱：應該退房
6歲女童「獨自生活幼稚園」1年！爸媽都不來接…園長氣炸
韓粉大媽狂嗆罷韓志工：馬路不好嗎！　旁邊阿伯猛探頭…動作超有
300萬JAGUAR拍賣價剩9525元　竟藏一段悲傷愛情故事
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

微軟無預警上架4款Surface新品！首款無線藍牙耳機Surface Earbuds亮相

一組要價20,900元　外國YouTuber開箱Mac Pro…輪子

iOS 13.5將添「醫療卡」共享功能　緊急時刻不必解鎖iPhone也能查醫療記錄！

Android 11 beta版本將於6月3日公開 5G應用、折疊螢幕與新應用

AirPods Pro更新韌體2D15！ 蘋果提供2招解決聲音不穩問題

今早iPhone用戶開App狂閃退？災情原因曝光

進入成功殿堂靠筆記！兩大Tips讓你輕鬆掌握高效人生！

5G版iPhone 12售價傳1.95萬元起！多張「接近實機」渲染圖釋出

經銷商開放預約新MBA/iPad Pro　使用禮券可優先取機

競速手遊《Forza Street》登上Android和iOS平台！　

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

《認識的哥哥》兒童節特輯超爆笑　「哥哥懂女生的心嗎？」上演「小學生的世界」

8K縮時影片紀錄百岳雲海、流星雨　他花4年跑10萬公里看見台灣的美

婁峻碩遭問愷樂感情求饒「問我的」　自爆手機密碼..不怕凡凡看

中尉排長輕生...269旅長稱很倒楣　家屬泣訴：生命沒了你們還我嗎？

微軟無預警上架4款Surface新品！首款無線藍牙耳機Surface Earbuds亮相

一組要價20,900元　外國YouTuber開箱Mac Pro…輪子

iOS 13.5將添「醫療卡」共享功能　緊急時刻不必解鎖iPhone也能查醫療記錄！

Android 11 beta版本將於6月3日公開 5G應用、折疊螢幕與新應用

AirPods Pro更新韌體2D15！ 蘋果提供2招解決聲音不穩問題

今早iPhone用戶開App狂閃退？災情原因曝光

進入成功殿堂靠筆記！兩大Tips讓你輕鬆掌握高效人生！

5G版iPhone 12售價傳1.95萬元起！多張「接近實機」渲染圖釋出

經銷商開放預約新MBA/iPad Pro　使用禮券可優先取機

競速手遊《Forza Street》登上Android和iOS平台！　

馬大偉運彩解盤／ 富邦@樂天　洪一中對戰老東家拚開胡

豪門女星沒內褲登紅毯第一美！　「側身露緊實C尻」背面整片膚色更驚艷

白眼黃捷沒話說了！韓國瑜參加遠洋漁船下水典禮　船名就叫「發大財號」

酒測0卻恍神…衰男撞上警車　秘密慘曝光

日本男生票選「女友貼心舉動」TOP5　第1名讓人回到初戀

紓困之亂》繁複程序換微薄補助，不熟標案的企業簡直無法存

美質疑病毒從武漢外洩　中共黨媒：美軍實驗室突關閉「才欠世界解釋」

新台灣國策智庫民調／阿中部長超夯！陳時中滿意度衝向93.39％

詐騙車手超商「試卡」　改密碼「116688」想一路發…下秒被警上銬

超級大黃蜂F/A-18E戰機　2021年正式加入美空軍藍天使小組

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

3C家電熱門新聞

今早iPhone用戶開App狂閃退？災情原因曝光

5G版iPhone 12售價傳1.95萬元起！多張最新渲染圖釋出

外國YouTuber開箱Mac Pro輪子

5G iPhone售價不增反減　外媒：二項優勢讓蘋果勝過安卓！

Sony Mobile：Xperia 1 II預計六月在台推出

新MBA、iPad Pro台官網開放預訂

Pixel 4a傳於5月22日發佈！　Android現已可進行安全更新

AirPods Pro更新韌體2D15！ 蘋果提供2招解決聲音不穩問題

Surface Go 2外觀曝光！螢幕更大、邊框更窄

成功靠筆記　2tips掌握高效人生　

姓名有「玲、婷、豪」購AirPods耳機價格省888元

盼Apple未來進一步開放iOS平台　Spotify執行長喊話了

iPhone 12渲染圖再現

iOS 13.5將添「醫療卡」共享功能　緊急時刻不必解鎖iPhone

更多熱門

相關新聞

第一季PC出貨量4年來最慘！　蘋果Mac首當其衝衰退20％

第一季PC出貨量4年來最慘！　蘋果Mac首當其衝衰退20％

由於全球為防堵疫情擴散，許多地區實施遠距辦公與教學，使PC的需求量在2020年第一季有所增加；尷尬的是，疫情同樣也對生產和物流造成嚴重的衝擊，出現供不應求的問題，導致全球第一季PC出貨量較去年同期下降8％，是自2016年來最大的跌幅。

蘋果發表Mac Pro及Pro Display XDR白皮書　超詳細規格全公開

蘋果發表Mac Pro及Pro Display XDR白皮書　超詳細規格全公開

Mac Pro的零組件可單獨購買！　蘋果：請密切關注官網

Mac Pro的零組件可單獨購買！　蘋果：請密切關注官網

吐槽蘋果筆電效能低一堆人買！果粉開戰

吐槽蘋果筆電效能低一堆人買！果粉開戰

Mac Pro在台開賣！頂規要價近175萬

Mac Pro在台開賣！頂規要價近175萬

關鍵字：

Mac ProApple Mac Pro輪組套件Unbox Therapy

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

美髮師和男客店內直接來　夫、兒、媳4人手機LIVE目睹

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

不具紓困資格！高雄低收男拿原子筆自殘被壓制

Joeman總資產「全台灣前1%」28歲賺千萬

27歲男保護女友致人重傷！被判入獄3年

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

高嘉瑜：司法院祕書長深夜8通電話大罵

全球抗疫民調曝光「第一名出爐」！

269旅3起自殺　其中1起竟是「死因不詳」

汪闖禍搬救兵　後面三尊讓媽閉嘴

鄰居狂發文：領嘸紓困金　她吐真話秒被刪好友

今早iPhone用戶開App狂閃退？災情原因曝光

更多

最夯影音

更多
誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊
女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面