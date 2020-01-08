Mac Pro在台開賣！頂規要價近175萬　預計3月出貨

▲Mac Pro。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果最新Mac Pro稍早正式在台灣開賣，硬體全部升級至最高配置將要價173.5萬元。

蘋果Mac Pro今（8）日正式在台開賣，官網已可開放「訂製」。搭載3.5GHz 8核心Intel Xeon W處理器、AMD Radeon Pro 580X GPU，配備32GB DDR4 ECC記憶體及256GB SSD的入門款售價為18.99萬元，但若要將配件全部升級至頂規，則要價173.5萬元。

▼蘋果台灣官網已開放訂製塔式Mac Pro。（圖／取自蘋果官網）

Mac Pro頂規配置將搭載2.5GHz 28核心Intel Xeon W處理器、兩個Radeon Pro Vega II GPU，配備1.5TBDDR4 ECC 記憶體及8TB SSD儲存裝置。此外，用戶也可以6.52萬元加價購入Apple Afterburner卡或加價1.3萬將腳座替換為滾輪，這樣該機款的售價將提高至174萬8,180元。目前官網顯示，今日訂購預計將在3月3日至3月7日間送達。

與Mac Pro一同發表的Pro Display XDR顯示器已於日前開賣，Nano-texture玻璃版本，配備Pro Stand腳架要價22萬1,800元。用戶若想購入整組則須花費196萬9980元。

建議用戶有工作需要須購入該機款者，可選購入門款即可，再自行購入顯卡、SSD等安裝升級，預計成本會再稍低一些。

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