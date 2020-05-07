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多年前領過退休金…基隆阿伯奔公所辦紓困「被打槍」怒了：小小的數目也不給

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記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

為緩解新冠肺炎疫情帶來的經濟影響，行政院日前宣布6日起受理擴大萬元紓困方案申請，但一堆民眾聞訊跑到區公所後，才發現辦理流程繁瑣，且需具備眾多文件，這塊大餅根本是「看得到、吃不到」，氣得爆粗口大罵「狗X政府」！

萬元紓困方案申請上路第二天，基隆區公所一早擠滿申請民眾，但大多數人情緒相當氣憤，直呼「到底是哪一個條件不合，我也不知道，但聽起來都沒有過」、「不會再來申請了啦，很難啦！這個要到哪裡去找資料啦？」甚至還有民眾因過去領到勞保退休金而被認定不符紓困資格，氣得與公所人員發生爭執，「紓困專案殘障的、弱勢團體都有阿！我們就是甘苦才來領這筆錢！」

▲▼紓困專案申請，基隆區公所，民眾爆氣怒譙。（圖／記者郭世賢翻攝）

請繼續往下閱讀...

▲基隆區公所7日一早湧入大批民眾申辦紓困專案。（圖／記者郭世賢翻攝）

細閱申辦紓困專案所需具備的文件，公所洋洋灑灑列出7大項：
1.家戶工作人口存簿影本（109年1月-4月）
2.109年1月-4月收入明細表（家戶人口）
3.全戶戶籍謄本1份
4.財務總歸戶財產詢清單1份
5.登記證明，營業額收入支出（帳本）、攤販照片、進出貨證明、租金租賃契約（其中2項以上）
6. 申請人文件
7.勞退保加退保資料

▲▼紓困專案申請，基隆區公所，民眾爆氣怒譙。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲申辦紓困專案需交付7大項文件資料。（圖／記者郭世賢翻攝）

民眾手中拿著公所人員給的資料，臉上滿是怨懟、無奈。一名男子走出公所門口，情緒激動地向採訪的記者表示，申辦紓困竟然需要交付戶籍內所有人的存摺，包括父母、女兒，「這根本搞死人嘛！他X他，他們過他的生活，只是戶口在我這邊，到底干我什麼事？（紓困款）根本不可能領得到，狗X政府！要什麼條件？去問他阿，幾乎沒有人可以領阿，畫個大餅給人家，你也吃不到，那畫餅幹嘛？」

▲▼紓困專案申請，基隆區公所，民眾爆氣怒譙。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲男子氣憤地走出公所，怒罵「狗X政府」。（圖／記者郭世賢翻攝）

「這個去申訴也沒用啦！」另一對民眾則因多年前退休後曾領了一筆數萬元的勞保退休金，而被公所人員認定資格不符，婉拒紓困專案申請；他氣憤地表示，「我55歲退休，領了一筆退休金，也沒幾萬塊，現在年紀大了，政府要給我們紓困，我來只是領一條小小的數目，他就不給！」

民眾認為，這筆勞保退休金是自己年輕時工作累積下來的心血，並不是政府核發，「以前有領退休金，現在就不能領紓困，這怎麼合理，我那是幾十年前領的。紓困專案是大家都有阿，弱勢團體、殘障人士都有，我們就是生活甘苦才來領這筆錢！退休金用完了，他也沒管你這麼多，我6萬的領不到、3萬的領不到、1萬元也沒得領，真的是連賤民都當不起！」

▲▼紓困專案申請，基隆區公所，民眾爆氣怒譙。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲另一對民眾因多年前曾領取勞保退休金，而被認定不符紓困資格。（圖／記者郭世賢翻攝）

儘管申請流程繁複，但在果菜市場工作的小販卻持不同看法，認為紓困專案申請本來就應交付相關單據、進貨證明，「這個合理阿，怎麼會不合理？要這樣才不會亂掉啦！現在很多人聽到就要跑去拿（紓困款），還是要有證明才合理，你要有實際營業、真的生活困苦才能去申辦阿！」

欸~妳過來一下！妳過來一下

▲▼紓困專案申請，基隆區公所，民眾爆氣怒譙。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲市場小販認為申請紓困專案還是得具備相關文件證明才合理。（圖／記者郭世賢翻攝）

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