22歲絕技女「陪打遊戲」月入10萬！　坦承曾對男客心動「捨不得刪好友」

▲打遊戲成為許多現代人的休閒活動。（圖／CFP）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎疫情期間，許多人在家打遊戲，而「遊戲陪打員」的需求也直線上升。22歲的杭州女孩西西每天「上工」20小時，最高月收入達2萬多元人民幣（約10萬元新台幣），更曾經對「老闆」動心。

根據「錢江晚報」報導，西西從小喜歡玩遊戲，國中開始接觸網路遊戲，手遊興起後也都有接觸。她去年六月從美術院校畢業後，因為喜歡動漫和遊戲，想要進入遊戲產業，但一直找不到心儀的職位，一邊做美甲師一邊尋找，之後偶然得知「遊戲陪練員」的工作。

西西抱著賺零用錢的心態，在陪練網上註冊，一開始雖然沒人下單，但她會主動找需要陪練的玩家，而且在強烈的個人特色下，就算技術不是特別好，也逐漸累積出了粉絲，「我的風格就是皮，皮到讓人頭皮發麻的那種，所以有很多不太開心、想要開心的人，都會來找我做陪玩」。

西西身懷絕技，可以一人分飾6、7種角色，御姐音、蘿莉音、少御音、正太音、病嬌音各種聲線中變幻自如，聊天時她可能突然冒出一句呆萌的正太音，「小姐姐，我們要一起玩遊戲嗎？」隨後，又轉變為知性的御姐音回一句，「不行，小寶貝，玩遊戲不好哦。」

遊戲陪練競爭激烈，西西所在的遊戲陪玩平臺上，認證的遊戲陪練「大神」有近300萬個，平均年齡23歲。在疫情爆發後，美甲、美工也被迫暫停，陪玩成為了她的主業。

在2、3月疫情最嚴重時，西西幾乎每天早上6點一起床就有訂單，一天排滿40單，陪玩20小時遊戲，直到第二天凌晨兩點才睡覺，除了短暫的吃飯和睡覺時間，都帶著手機，隨時和「老闆」們開麥互動。

西西透露，「每時每刻都有『老闆』下單，甚至主動要求別拒單，說自己不介意拼單，可以和其他『老闆』一起玩遊戲」。西西工資每小時46元人民幣（約新台幣200元），月入最高可達2萬多元，比平時增長2到3倍。

而最讓西西無法釋懷的一個玩家，是因為家人反對被迫和女友分手，由她做虛擬女友陪伴。事前，西西與對方簽好協議，永不互發照片，永不見面。如果有人動感情，就不再繼續，互刪好友。

西西每天陪對方玩2小時遊戲，再聊1小時天。前後4、5個月，這位30歲男網友在西西身上投入1萬多元人民幣（約新台幣4.3萬元），但他本來在杜拜工作，因疫情遲遲無法復工，經濟來源中斷，因此提出結束協議，並按照約定刪除了好友。但直到現在，西西仍捨不得刪除對方，她雖然心動了，「既然說好不見面，何必增加傷害」。

但西西認為在電競崛起後，陪玩之後會是新型娛樂產業，但對自己而言，這份工作是過度職業，「它沒有看起來那麼輕鬆」，之後想做活動策劃，也想過創業，做陪玩時曾接觸到各行各業的人，也學到很多經驗，得到一些啟發。