嗆柯文哲廢物揚言炸台北市政府　網友遭判刑3月定讞

▲王姓網友網路留言，揚言炸台北市政府，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

王姓男子因不滿相關禁菸法案未經立法院三讀通過，竟上網留言，批評台北市長柯文哲是廢物，還揚言「我也要去炸台北市政府，炸死這些廢物。」一審將他依照「恐嚇公眾罪」判刑3月，案經上訴，高等法院二審仍認定有罪，駁回上訴，王男遭判刑3月、得易科罰金9萬元定讞。

判決指出，王男於2018年8月22日上午10時許，在其住處以電腦連結網際網路後，並使用暱稱「殺光燒金鬼奴和狗煙奴」登錄雅虎奇摩網站後，在網路新聞標題「癮君子當心！北市百條登山步道將禁菸」下方之留言版上，公開張貼「彰化縣2011年全縣50條登山步道禁菸，柯文哲真廢物，我也要去炸台北市政府，炸死這些廢物。」等文字。

案經台北市府提出告訴，檢警偵辦後，提起公訴。一審法院審理後，王男拒絕道歉，一審判刑3月，得易科罰金。案經上訴二審。

二審高等法院審理後，仍認定王男有罪。考量他張貼「炸台北市政府，炸死這些廢物」等文字，客觀 上屬於將對生命、身體及財產為不法惡害相加之意圖，且表明要炸之標的物乃針對臺北市政府，以臺北市政府內有諸多公職人員在該處辦公及眾多前往洽公之民眾進出，公眾往來頻繁，該場所一旦遭受恐怖攻擊，將造成嚴重傷亡或財產損失，屬重大之犯罪。

高院也認為，王男張貼這些內容，將使見聞者產生臺北市政府將遭爆炸之攻擊，在該處辦公之公職人員及前往洽公之民眾恐遭遇不測之聯想，勢必造成公眾恐慌，已足令獲悉該貼文內容之不特定之公眾心生畏怖。故高院仍認定有罪，駁回上訴，全案定讞。

王男先前也以相同帳號上網留言，批評國安會前秘書長金溥聰是「金狗男寵」，還嗆「馬煙九還包庇，這兩支缸交狗雜禍害歹浣有夠gbye。」高等法院審理後，將他判拘役40日，得易科罰金4萬元定讞。