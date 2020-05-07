台灣夜市文化之「遊戲是本體」！網友最愛的童年回憶TOP6吃美食兼練功

▲台灣的夜市文化揚名國際，除了吃美食之外，遊戲攤位也是體驗夜市文化不可或缺的一部分。（圖／記者彭懷玉攝）



記者張惠媛／綜合報導

台灣著名的夜市文化不只美食吃不完、遊戲也超多！甚至會覺得「遊戲才是本體」，填飽肚子之後當然要轉戰遊戲攤位練功，順便把獎品抱回家。DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查網友們最愛的夜市遊戲，今晚就去玩一輪回味一下童年。

撈魚

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小時候去逛夜市一定都會玩撈魚！因為網子容易破，還因此發展出許多撈魚撇步，用什麼角度放進水裡、用什麼樣的力道可以撈到魚又不會弄破網子⋯⋯，不過現在夜市中漸漸不再出現撈魚攤位，雖然如此，還是有很多別的遊戲可以讓你玩到手痠。

麻將賓果、排麻將

夜市常看到攤位桌子上貼著麻將的圖樣，就是在玩麻將賓果啦！每局可抽15張麻將牌，在6X6的賓果上對獎，如果可以連成一條線就是中獎，雖然看似沒什麼難度卻很碰運氣，也常讓許多不服輸的人一局接一局地玩，零用錢都花在這了（淚）。

套圈圈

攤子上擺滿獎品，只要套到就是你的！想要的東西看起來離你很近，但你就是沒辦法把它帶回家，這就是套圈圈的魔力，但總是會有一些朋友超級會套圈圈，想套什麼就套什麼，小時候去夜市總想多玩幾局，但多半當成學費繳給老闆了。

彈珠檯

木頭外框做成的復古彈珠檯，一看到就馬上手癢，而且一定要拿長尺撥彈珠，自己控制力道更有挑戰性，彈珠檯可說是台灣夜市中超經典的遊戲，甚至讓人想買一台放在家裡。

▲夾娃娃機也是許多人「練功」的好地方。（圖／記者林悅攝）



夾娃娃

雖然現在夾娃娃機到處都是，但以前可是從夜市的夾娃娃機台開始的，對於夾娃娃達人來說，這是一種需要策略更需要經驗的遊戲，很多時候你想夾那個看起來很好下手的位置，但怎麼夾就是夾不起來，無論如何都要再換幾個十元硬幣，保證取物不是熱愛挑戰的人的style，自己夾才有成就感。

BB槍、空氣槍、射飛鏢、射氣球

射擊類的遊戲是來到夜市絕對不能錯過的攤位，不管是射飛鏢、BB槍、氣球⋯⋯總能吸引滿滿的人排隊，摩拳擦掌就等著大顯身手，尤其是跟朋友一起逛夜市的時候，當然要來拼一場！