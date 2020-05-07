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77字分析萬元紓困之亂　周玉蔻：理解「世上苦人多」的現實了吧？

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記者黃翊婷／綜合報導

台灣防疫工作進入紓困階段，卻因為申請程序繁瑣掀起民怨，甚至被抨擊是在「刁難人民」。資深媒體人周玉蔻6日在個人臉書連續PO出兩篇短文表示，政府發放現金1萬元紓困明明是好事，怎麼會弄成這樣，那些「平日養尊處優、自以為是」的官員們，總該理解「世上苦人多」的現實世界了吧。

▲▼板橋區公所紓困金申請狀況。（圖／記者羅婉庭攝）

▲紓困補助申請第一天激起不少民怨。（圖／記者羅婉庭攝）

對於紓困方案的爭議，周玉蔻先在第一篇文章中感嘆，最近發生很多事情，例如戰神突然淪落為門神（時代力量前立委黃國昌被市場派提名接任大同公司獨立董事）、百貨城大火市長卻隔岸觀火，還有政府發放1萬元紓困金，卻弄到民怨連連，「幸好還有陳時中！」

同日晚間周玉蔻再度PO文，用77字解析這次的萬元紓困之亂，透過這次經驗，平時那些「平日養尊處優、自以為是」的官員們，應該也理解什麼是「世上苦人多」的現實世界了吧，「還發現金會存起來？這是那個書呆子呼龍（糊弄）蘇院長的啊！」

立法院開議。周玉蔻（圖／ETtoday資料照）

▲周玉蔻在臉書評論紓困方案的爭議。（圖／ETtoday資料照）

而對於紓困之亂，《美麗島子報》董事長吳子嘉認為，蘇貞昌內閣處裡紓困過程不及格，救命錢居然要填8種表格。台北市議員王世堅也痛批，紓困之亂是刁民「刁難人民」，陳時中防疫95分，蘇貞昌紓困59分。

不過，經常在臉書針對時事發表看法的部落客廣告小妹，則PO文幫忙緩頰，內容指出台灣紓困金申請門檻雖然嚴苛，但是全面鬆綁會失去意義，還會增加全民負擔，紓困是一道難題，怎麼設計都會有漏洞，改發消費券也是有得吵，「給政府一點時間調整方案，但別覺得政府不顧老百姓。真的不顧你，全台舉債每人發20萬元現金簡單又討喜。」

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