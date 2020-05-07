LIVE／講清楚擴大紓困怎麼申請　衛福部赴立院報告備詢

記者蔡文鈴／台北報導

行政院推出「擴大紓困補助」6日上路，不過申請首日卻因為中央與地方未溝通好申請規範，引來民眾抱怨連連。對此，衛福部政務次長蘇麗瓊7日赴立法院就「無勞保者之紓困方案、範圍及實施方式」進行專題報告，並備質詢。《ETtoday新聞雲》全程直播。

蘇麗瓊備詢前受訪針對紓困亂向所有基層同仁及民眾表達歉意，另外附件部分，相關的切結書、申請書的表格，6日就已傳給公所，這次的擴大紓困是配合疫情放寬條件，工作證明加了簽切結書的部分，如果有資料就可以加快速度，但如果沒有相關證明，透過政府調閱資料須要花時間，審何時間就會拉長。

▲衛福部次長蘇麗瓊。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

社會福利及衛生環境委員會7日邀請衛福部就「無勞保者之紓困方案、範圍及實施方式」進行專題報告，並備質詢；另邀勞動部、經濟部、交通部、文化部、行政院農業委員會、行政院主計總處列席，並備質詢。

擴大紓困之亂因為規範不清，引來民眾與地方政府不滿；新北市長侯友宜批評中央，政策倉促上路、無從準備起；台北市長柯文哲則說，「拜託，留一點前置作業給我們，跟我們講說要怎麼做，好準備」，只說要發錢，也沒有說怎麼發。

對於中央規範不清「工作證明」部分，侯友宜下令新北第一線處理紓困申請的原則，包括資料從簡、從寬認定，從速發放，如果民眾提不出工作證明就簽切結，法律責任由當事人自負。

而行政院也在6日下午的紓困記者會中，說明申請規範，蘇麗瓊表示，民眾只需攜帶身分證，而戶口存摺，未具有社會保險身份、未領取其他政府紓困補助證明的文件都可免附，政府機關會幫忙查詢，相關的工作因疫情影響無法提出證明者可「簽切結書」。

至於最快何時能拿到補助，政委龔明鑫表示，原則要花5到7天，但如果證件越齊全最快3天就可領，如果要政府查資料就要花2到3天，若案件很多，審查時間就會拉長到7天。

▲申請擴大紓困需攜帶身分證，工作證明若無可簽切結書或自述，其他保險證明等可免附件，政府幫忙查。（圖／行政院提供）

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