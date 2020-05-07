　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／新北區長群怨紓困資格難查核　侯友宜：「一張身份證」我們就收

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者羅婉庭／新北報導

紓困金加碼申請首日狀況，彙整新北市區長的反應，主要是只有身分證難以查核加護資料與工作狀況，以及中央系統不穩定大幅拉長受理時間。對此，新北市長侯友宜7日表示，「一張身份證」我們就收，雖然中央政策與執行落差很大，但是中央不足就由地方補位，「默默的做就對了，不要抱怨」。

▲▼新北市政府嚴重特殊傳染性肺炎疫情第54次應變會議，侯友宜聯訪。（圖／記者宋良義益攝）

▲新北市政府嚴重特殊傳染性肺炎疫情第54次應變會議，侯友宜聯訪。（圖／記者宋良義攝）

侯友宜在應變會議中表示，昨天下午中央因應民怨緊急更改政策，證明文件沒帶就寫切結書，只要帶身分證即可，「如果民眾什麼都沒帶，沒工作證明、沒存摺、沒戶籍謄本」，就寫切結書，資料都由區公所幫民眾查，這就是資料從簡的意思。

侯友宜指出，資料不齊全一定會花更多時間做核對，而且中央系統不穩定，可能要花更多時間，所以無法達到三天審核五天發放，這是中央自己定的目標，麻煩系統要穩，審核才會快。

社會局在會議中表示，若只有寫切結書是很困難受理的，身分證無法查清家戶資料，區公所調資料區也需要授權，資料受理的時間會拖很長；如果民眾只帶身分證，以三重區公所受理案件來說，完全沒有辦法依中央規定三天審核完成。

社會局指出，申辦流程從資料鍵入系統、查核勞保及各部會紓困方案、家戶所得就要花費一天，且數量非常大，都會影響中央系統不穩定，各縣市同時查用導致當機，造成沒有辦法做到「三天審核五天發放」的規定。

中和區長直言，中央整個政策太過粗糙，從紓困方案到現在，中央只有公文，沒有各階段SOP，急難救助應該要有嚴謹的SOP，從頭到尾也沒有一個審查的準則，特別是查調資格需看民眾有無加保、戶籍人口、工作狀況，即便調到戶籍謄本也沒有實際上的作用，因為必須知道實際上的同居人。

對於上述問題反應，侯友宜說，「我們全部接受，今天一定很多人只帶身分證來，要求寫切結書」，他也告訴區長們，很多委屈、做不到的都沒關係，全部扛起來，這些來申請的艱苦人有的連表格都不會寫，必須用愛心、同理心去看待，這些人根本也不了解自己有沒有符合資格。

侯友宜也表示，雖然新北市收件比例低，但相較其他縣市還是受理最多的，今天一定會更多，所以電腦能查的就查，雖然中央系統不穩定，資料還是先收，不要讓民眾跑來跑去，一切從寬認定，用最快的速度審核，盡量完成三天審核五天發放。

侯友宜呼籲各區長，「這叫急難紓困，不可能叫民眾下個月再來，這幾天必然護人很多，沒有困難幹嘛現在來？」，如果不急就不會現在來了，若要從速發放就要快速審核，區長要多派一些人力，中央落差來是很大，不足中央不到位的地方，「不要抱怨，大家忍一忍，該做的本分先做好，不要再說了，就默默的做」。

ET快訊
快訊／蘇貞昌為紓困道歉：有錯就改！請衛福部簡化流程
瑪丹娜認了染新冠肺炎！　巴黎巡演「同台表演者全生病」
快訊／高雄男申請紓困金遭拒　突激動刺頸自殘！
快訊／啃老女碩士打死母親　「稱腦中有聲音控制」判18年徒刑
李婉鈺動手打警察　「確定犯2罪」遭判刑定讞
快訊／花蓮市公所開第一槍！暫停辦理萬元紓困補助
鄰居姨狂怨：領不到紓困金！　她留言吐「阿姨真實生活」秒被刪好
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

雲端最前線／對決蔡英文？韓國瑜520「反罷宣告」？

快訊／蘇貞昌為紓困道歉：有錯道歉、有錯就改！請衛福部簡化流程

政府拍板增訂「加重妨害公務罪」：施暴者最高判處5年徒刑

快訊／紓困亂問題找到了！蘇貞昌坦言「有所不周」：從走過的經驗中學習

蔡英文擬本週宣布蘇貞昌續任閣揆　最快5／14內閣總辭

解禁！衛福部放寬2防疫措施　恢復高山型國家公園山屋申請、中職開放1千名觀眾入場

快訊／讓員警用槍安心執法　違反「警械使用條例」回歸國賠機制處理

高嘉瑜再砲林輝煌：德高望重的司法院秘書長「情緒管理有很大問題」

「台灣比全世界任何地方都更像一個國家」　日駐台記者曝防疫成功最大原因

中職8日開放1000球迷入場　侯友宜：稽查新莊棒球場回來再說！

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

《認識的哥哥》兒童節特輯超爆笑　「哥哥懂女生的心嗎？」上演「小學生的世界」

8K縮時影片紀錄百岳雲海、流星雨　他花4年跑10萬公里看見台灣的美

婁峻碩遭問愷樂感情求饒「問我的」　自爆手機密碼..不怕凡凡看

中尉排長輕生...269旅長稱很倒楣　家屬泣訴：生命沒了你們還我嗎？

雲端最前線／對決蔡英文？韓國瑜520「反罷宣告」？

快訊／蘇貞昌為紓困道歉：有錯道歉、有錯就改！請衛福部簡化流程

政府拍板增訂「加重妨害公務罪」：施暴者最高判處5年徒刑

快訊／紓困亂問題找到了！蘇貞昌坦言「有所不周」：從走過的經驗中學習

蔡英文擬本週宣布蘇貞昌續任閣揆　最快5／14內閣總辭

解禁！衛福部放寬2防疫措施　恢復高山型國家公園山屋申請、中職開放1千名觀眾入場

快訊／讓員警用槍安心執法　違反「警械使用條例」回歸國賠機制處理

高嘉瑜再砲林輝煌：德高望重的司法院秘書長「情緒管理有很大問題」

「台灣比全世界任何地方都更像一個國家」　日駐台記者曝防疫成功最大原因

中職8日開放1000球迷入場　侯友宜：稽查新莊棒球場回來再說！

寫真女星確診新冠肺炎拒吃藥「失去意識」！　曝「輕症症狀超痛苦」：連呼吸都痛

快訊／男漂宜蘭市慶和橋下河面　警打撈上岸已溺斃

竹北地區僅分到24萬紓困金？　社會處：新竹縣有1100萬沒有分配問題

送餐遇「超複雜密室逃脫」　外送員：以為在玩惡靈古堡...網驚：好燒腦喔

雲端最前線／對決蔡英文？韓國瑜520「反罷宣告」？

東奧首批台將／多1年備戰期　黃筱雯加強對抗左撇子

小邊境夜晚「失足墜崖」飼主急　動保處垂降20米救援...牠上岸秒燦笑！

美國被俘傭兵認「要抓他回美」　委國總統怒回嗆

Reebok Nano X革命進化　健身女神Hana實測驚人創新

紓困經費1.5兆！「發3600元消費券」約858億…省1兆　網嘆：這次真的笑話

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

政治熱門新聞

269旅3起自殺　其中1起竟是「死因不詳」

高嘉瑜：司法院祕書長深夜8通電話大罵

影／中尉排長輕生！家屬盼還原真相

1萬元紓困之亂　吳子嘉：救命錢計較什麼！

請領「萬元紓困金」帶身分證就好　不限人數到6月底

王世堅痛批紓困之亂「刁民」：這是刁難人民

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

王鴻薇稱蔡英文「領導人」　國民黨回應了

快訊／加碼1萬紓困民眾「不會算」　衛福部：不用算！出示存簿就好

Wecare高雄立「拆不掉的罷韓看板」投影大樓外牆

紓困簡化手續「3證明免帶」政府幫你查

退伍替代役爆要求睡太平間旁　藍委：打1985能解決嗎？

中尉排長輕生旅長竟稱「很倒楣」

哪個紓困金適合你？　10個QA快速了解

更多熱門

相關新聞

紓困亂⋯衛福部「變砲灰」狂道歉

紓困亂⋯衛福部「變砲灰」狂道歉

行政院宣布擴大紓困補貼，卻引發公所人仰馬翻與民眾抱怨。立委蔣萬安表示，行政院長蘇貞昌持續神隱，完整方案都沒出來，就急著口沫橫飛地公布政策，還推出委屈的衛福部次長蘇麗瓊「擋子彈、當砲灰」，痛批「防疫滿分、紓困零分」，呼籲蘇應為擾民出面道歉。

蘇貞昌為紓困道歉：有錯道歉、有錯就改！請衛福部簡化流程

蘇貞昌為紓困道歉：有錯道歉、有錯就改！請衛福部簡化流程

瑪丹娜認了染新冠肺炎！　巴黎巡演「同台表演者全生病」

瑪丹娜認了染新冠肺炎！　巴黎巡演「同台表演者全生病」

快訊／紓困亂問題找到了！蘇貞昌坦言「有所不周」：從走過的經驗中學習

快訊／紓困亂問題找到了！蘇貞昌坦言「有所不周」：從走過的經驗中學習

紓困補助金遭銀行扣押

紓困補助金遭銀行扣押

關鍵字：

紓困新冠肺炎新北市侯友宜

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

美髮師和男客店內直接來　夫、兒、媳4人手機LIVE目睹

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

27歲男保護女友致人重傷！被判入獄3年

Joeman總資產「全台灣前1%」28歲賺千萬

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

269旅3起自殺　其中1起竟是「死因不詳」

沒本事管自己老公還罵張庭！林瑞陽前妻遭辱罵

刀抵大腿逼去廁所！檳榔西施「吐7字」搶匪嚇逃

高嘉瑜：司法院祕書長深夜8通電話大罵

國三女午夜16F墜亡！爸媽淚：老師害的

汪闖禍搬救兵　後面三尊讓媽閉嘴

周揚青被酸「這麼快就找新男友」酒吧拍美照洩關係

更多

最夯影音

更多
誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊
女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面