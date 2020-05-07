影／新北區長群怨紓困資格難查核　侯友宜：「一張身份證」我們就收

記者羅婉庭／新北報導

紓困金加碼申請首日狀況，彙整新北市區長的反應，主要是只有身分證難以查核加護資料與工作狀況，以及中央系統不穩定大幅拉長受理時間。對此，新北市長侯友宜7日表示，「一張身份證」我們就收，雖然中央政策與執行落差很大，但是中央不足就由地方補位，「默默的做就對了，不要抱怨」。





▲新北市政府嚴重特殊傳染性肺炎疫情第54次應變會議，侯友宜聯訪。（圖／記者宋良義攝）

侯友宜在應變會議中表示，昨天下午中央因應民怨緊急更改政策，證明文件沒帶就寫切結書，只要帶身分證即可，「如果民眾什麼都沒帶，沒工作證明、沒存摺、沒戶籍謄本」，就寫切結書，資料都由區公所幫民眾查，這就是資料從簡的意思。

侯友宜指出，資料不齊全一定會花更多時間做核對，而且中央系統不穩定，可能要花更多時間，所以無法達到三天審核五天發放，這是中央自己定的目標，麻煩系統要穩，審核才會快。

社會局在會議中表示，若只有寫切結書是很困難受理的，身分證無法查清家戶資料，區公所調資料區也需要授權，資料受理的時間會拖很長；如果民眾只帶身分證，以三重區公所受理案件來說，完全沒有辦法依中央規定三天審核完成。

社會局指出，申辦流程從資料鍵入系統、查核勞保及各部會紓困方案、家戶所得就要花費一天，且數量非常大，都會影響中央系統不穩定，各縣市同時查用導致當機，造成沒有辦法做到「三天審核五天發放」的規定。

中和區長直言，中央整個政策太過粗糙，從紓困方案到現在，中央只有公文，沒有各階段SOP，急難救助應該要有嚴謹的SOP，從頭到尾也沒有一個審查的準則，特別是查調資格需看民眾有無加保、戶籍人口、工作狀況，即便調到戶籍謄本也沒有實際上的作用，因為必須知道實際上的同居人。

對於上述問題反應，侯友宜說，「我們全部接受，今天一定很多人只帶身分證來，要求寫切結書」，他也告訴區長們，很多委屈、做不到的都沒關係，全部扛起來，這些來申請的艱苦人有的連表格都不會寫，必須用愛心、同理心去看待，這些人根本也不了解自己有沒有符合資格。

侯友宜也表示，雖然新北市收件比例低，但相較其他縣市還是受理最多的，今天一定會更多，所以電腦能查的就查，雖然中央系統不穩定，資料還是先收，不要讓民眾跑來跑去，一切從寬認定，用最快的速度審核，盡量完成三天審核五天發放。

侯友宜呼籲各區長，「這叫急難紓困，不可能叫民眾下個月再來，這幾天必然護人很多，沒有困難幹嘛現在來？」，如果不急就不會現在來了，若要從速發放就要快速審核，區長要多派一些人力，中央落差來是很大，不足中央不到位的地方，「不要抱怨，大家忍一忍，該做的本分先做好，不要再說了，就默默的做」。