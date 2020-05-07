高嘉瑜自曝司法院祕書長深夜打8通電話大罵　氣問「我好欺負？」

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜6日在立法院質詢時，爆料司法院秘書長林輝煌4月15日晚上10時許打來8通電話，因為不滿她質疑司法院官官相護，還把質詢內容放上臉書，口氣比起解釋更像是在破口大罵，似乎是看她好欺負才這麼做。對此，林輝煌兩度致歉並強調，當時是急著說明，假如讓高覺得不舒服，他在此鄭重道歉。

▲高嘉瑜聲稱林輝煌在通話中比較像是急到破口大罵。（圖／記者林敬旻攝）

據了解，立法院司委會在上月15日排審《國民參審法》草案，司法院多年來致力於研議讓人民參與刑事審判，假如這項草案通過，就能讓人民參與司法運作，避免法律裁判結果脫離社會經驗以及法律感情，同時也能提升人民對司法的信賴度。

不過，根據《聯合新聞網》報導，高嘉瑜6日質詢時爆料，司法院秘書長林輝煌在4月15日晚間10時許突然打電話來，半小時內就打了8通，口氣像是破口大罵，結果原因只是不滿她質疑司法院官官相護、把質詢內容放上臉書，由於過去林不曾對其他立委這樣做，讓她覺得是被特別針對；林輝煌一聽連忙道歉，強調當時是想解釋最高法院分案的爭議，並沒有覺得高是女性就比較好欺負，假如還是覺得不舒服，他在此鄭重道歉。

▲林輝煌兩度向高嘉瑜致歉。（圖／記者吳銘峯攝）

對於高嘉瑜質疑深夜狂CALL、情緒管理欠佳等事，林輝煌兩度致歉，最後也表示感謝指教。這起事件曝光後，掀起PTT網友正反意見熱議，網友們紛紛留言表示，「嘉瑜堅強」、「妳背後沒人罩啊」、「晚上打電話給立委，猛」；但也有另一派網友抱持保留態度，「晚上10點不算深夜吧」、「以後要是再遇到只能電話錄音了，否則這種私人對話，對方不承認妳也沒證據佐證啊」。

其實，法官出身的林輝煌近日也面對許多外界抨擊，例如嘉義殺警案一審獲判無罪一事，他也曾與國民黨總召林為洲在立院司法委員會上「過招」。雖然輿論砲轟恐龍法官、應該檢討判決結果，但林輝煌僅對恐龍法官一詞回應，他認為法官都非常敬業，有著堅毅的人格素質，對於外界的批評不至於脆弱到不行，而判決不符合預期就汙名化法官，「動不動就用言詞來羞辱法官，絕對不是正面的行為」、「希望各界克制，尊重司法獨立」，隨後關上麥克風不再回答。