美砸56億！　強化艦隊能量打造新美利堅級兩棲突擊艦

▲美利堅號兩棲突擊艦。（圖／翻攝自Facebook／@USSAmerica）

記者晏筱珺／綜合報導

英戈爾斯造船廠（Ingalls Shipbuilding）表示，美國海軍採購最新版本第4艘美利堅級（America-class）兩棲突擊艦，這筆5日敲定的交易，總價約1億8700萬美元（約新台幣56億元）。

英戈爾斯造船廠是美國海軍目前唯一的突擊艦製造商，已交船且在役的船艦包括胡蜂級（Wasp-class）和美利堅級兩棲突擊艦（America-class amphibious assault ship），以及已退役的塔拉瓦級（Tarawa-class）。

Sailors and Marines aboard #USSAmerica in the Philippine Sea join the nation in saluting our healthcare workers, first responders and essential personnel on the frontlines with #COVID19. #LHA6 #BlueGreenTeam #AmericaStrong pic.twitter.com/eQvtawN4FO — U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) April 29, 2020





美國海軍原預計建造多達11艘的美利堅級兩棲突擊艦，但包括已在2014年編列服役的首艦的美利堅號（USS America LHA-6），及被稱為Flight 0前兩艘新艦，與三號艦布干維爾號兩棲突擊艦（USS Bougainville）及稱為Flight 1的改進版本，有著不大相同的設計概念和構造。

第一梯次艦艇擁有巨大機庫和彈藥庫與維修設施，並著重於航空武力的強化，仍在興建的第二梯次新艦，則是縮小艦橋體積，騰出機庫空間，追求航空與水面作戰能力之間較佳的平衡性。

未來四號艦LHA 9很可能與尚未建造完成的三號艦布干維爾號兩棲突擊艦更接近，較追求於航空與水面作戰能力之間較佳的平衡性，目前四號艦尚未命名，不過美國海軍很可能會使用除役艦艇名稱，或使用美國史上重要戰役來命名。