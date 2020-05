美砸56億！　強化艦隊能量打造新美利堅級兩棲突擊艦

▲美利堅號兩棲突擊艦。(圖/翻攝自Facebook/@USSAmerica)

記者晏筱珺/綜合報導

英戈爾斯造船廠(Ingalls Shipbuilding)表示,美國海軍採購最新版本第4艘美利堅級(America-class)兩棲突擊艦,這筆5日敲定的交易,總價約1億8700萬美元(約新台幣56億元)。

英戈爾斯造船廠是美國海軍目前唯一的突擊艦製造商,已交船且在役的船艦包括胡蜂級(Wasp-class)和美利堅級兩棲突擊艦(America-class amphibious assault ship),以及已退役的塔拉瓦級(Tarawa-class)。

Sailors and Marines aboard #USSAmerica in the Philippine Sea join the nation in saluting our healthcare workers, first responders and essential personnel on the frontlines with #COVID19. #LHA6 #BlueGreenTeam #AmericaStrong pic.twitter.com/eQvtawN4FO