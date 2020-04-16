影片曝！11艘伊朗艦艇繞行美國軍艦　距離最近9公尺

▲美國海軍軍艦在波斯灣演習，遭遇伊朗艦艇。（圖／翻攝自美國海軍官網，下同）

記者黃聖庭／綜合報導

美國5艘軍艦於15日在波斯灣演習時，遭遇11艘伊朗小型艦艇逼近，他們快速的在周圍繞行，並多次嘗試靠近，最近距離甚至只有9公尺。美國海軍強調，這樣的行為十分挑釁，如果沒有計算好距離將可能發生碰撞。

根據美國海軍新聞稿，11艘伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍(IRGCN)的小型艦艇15日現身波斯灣，快速在5艘美國軍艦周圍繞行，當時這些美艦正與陸軍阿帕契攻擊直升機在國際水域中進行演習。

伊朗的艦艇快速反覆經過美國軍艦的船首與船尾，最近距離甚至到10碼(約9公尺)，上頭的士兵一手握住機槍，還一手比出食指，略帶指責之意。美國海軍多次使用無線電發出訊息，並且使用擴音器發出五次警告，都無收到回應。大約過了一個小時後，伊朗的艦艇才離開。

當時在這片海域演習的軍艦有遠征移動基地艦(USS Lewis B. Puller, ESB 3)、保羅·漢密爾頓號驅逐艦(USS Paul Hamilton, DDG 60)，2艘颶風級沿海巡邏艇與2艘海岸警衛隊巡邏艇。

新聞稿提到，伊朗艦艇這樣的挑釁行為十分危險，大大增加碰撞的風險，違反《國際海上避碰規則》(COLREGS)，應該要考量到這塊海域其他船隻的安全。

美國軍方重申，自從3月下旬美國海軍、海岸警衛隊、海軍陸戰隊與陸軍一直在波斯灣展開聯合演習，美國海軍會繼續保持警戒並進行專業培訓，指揮官也會適度保有自衛權利。