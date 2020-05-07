美英軍艦開赴巴倫支海　俄羅斯後院展現自由航行權

實習記者周茹焮／綜合報導

美國海軍歐洲司令部（U.S. Naval Forces Europe）表示，為了「維護自由航行的權利，且展限與盟國的無縫融合。」決定展開北極安全行動，軍方將派出3艘驅逐艦，包括唐納庫克號（USS Donald Cook，DDG-75）、波特號（USS Porter，DDG-78）、羅斯福號（USS Roo sevelt，DDG-80）；還有英國皇家海軍的肯特號巡防艦（HMS Kent），前往俄羅斯的後院巴倫支海執行任務。

▲美國波特號驅逐艦（USS Porter，DDG-78）。（圖／路透）

巴倫支海位在挪威及俄羅斯北方，是北冰洋陸緣海的其中之一，同時也是俄羅斯北方艦隊的佈防區，濱海的莫曼斯克（Murmansk）則是主要靠泊的港口。在2000年時，核子潛艇庫爾斯克號上發生爆炸，後來沉到108米深的海底，造成核污染環境隱憂。

美國官員指出，中國和俄羅斯等的競爭對手，不斷透過各種方式測試美國防衛上的決心，決定前往30年以來，在戰略地位也日益增加的北極地區執行任務，而主要目的是維護航行自由，並且證明盟國之間的信任。

由於俄羅斯近年來活躍於北極的軍事活動，美國海軍表示，在上周五已告知莫斯科，即將進行這項軍事行動，「以免造成誤解、降低風險，並防止意外狀況的升級。」

五角大廈說，「俄羅斯建立新的北極部隊後，翻新了北極的舊飛機場及基礎設施，建立新的軍事基地，逐步加強北方的存在感。」同時，還積極建立防空及沿海導彈系統、預警雷達、營救中心，以及各種感測器所組成的網絡，並且在4月底，北約戰機就曾兩度攔截俄羅斯軍機。