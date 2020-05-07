反制美國在亞洲部署中程飛彈　俄羅斯：會以核打擊報復

▲超音速導彈RS-26「先鋒」(Avangard)。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

由美國與俄羅斯在2010年簽署的《新削減戰略武器條約》（New START），即將在2021年到期，如果要延長條約，必須由雙方協商同意，但美國近年在亞洲部署中程飛彈，引起了雙方的緊張氣氛。俄羅斯聯邦武裝部隊總參謀部就曾指出，美國部署導彈的行為，是為了得到突襲的能力，「不管美國攻擊俄羅斯的飛彈是裝載什麼彈頭，俄羅斯都會以核打擊報復。」

由美國前總統歐巴馬（Barack Obama）和俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitri Medvedev）簽署的《新削減戰略武器條約》，旨在雙方武力的部署，包含核彈頭數量不得超過1550枚、發射核彈頭的發射工具數量不超過800架，已部署並搭載核子彈頭的洲際彈道飛彈（ICBM）、潛射彈道飛彈（SLBM）和可掛載核武器的重型轟炸機不得超過700枚／台。

依據《俄新社》報導，俄羅斯外交部發言人曾指出，美國正在努力模糊戰略核武器與非戰略核武器的區別，「只要美國使用導彈發起攻擊，不管何種武器，俄羅斯都會當作是核攻擊，並會發起核攻擊報復。」

▲俄羅斯試射新型先鋒飛彈系統，總統普丁親自坐鎮督軍。（圖／路透）

俄羅斯聯邦武裝部隊總參謀部也警告，俄羅斯正在採取措施應對美國的全球導彈防禦系統，部署RS-26先鋒導彈（Avangard）和薩爾馬特（Sarmat）這兩個型號的導彈就是措施之一，其中超音速導彈「先鋒」是一種戰略性洲際彈道導彈系統，配備了超音速滑行飛行器。

俄羅斯軍事專家指出，超音速導彈RS-26「先鋒」在大氣層內的飛行速度高達20馬赫（6.86 km / s），射程超過6000公里，重約2000公斤，且可以讓美國反導系統完全來不及反應，並突破世界上任何防空系統。