遼寧艦戰鬥群「八艦包圍」美利堅號　南海衛星空照圖曝光

▲美軍準航母「美利堅號」兩棲突擊艦。（圖／取自U.S. 7th Fleet）

記者林彥臣／綜合報導

解放軍航母遼寧號艦隊實施遠海長訓，日前才編隊通過台灣東部海域前往南海，近日傳出在遼寧號艦隊在南海，疑似包圍美軍的準航母「美利堅號」兩棲突擊艦，而且相關的衛星空照圖也在網路上瘋傳。

根據香港媒體《東方日報》報導，中方18日宣布海南省三沙市在南海設立西沙區和南沙區，同日有準航母之稱的美利堅號艦（USS America，LHA 6）進入南海。網傳一張衞星圖顯示，美利堅號附近10至30公里出現8艘軍艦，但圖片沒顯示該批艦艇是來自美軍或解放軍。

▲衛星空照圖顯示，美利堅號疑似遭到8艘軍艦包圍。（圖／翻攝自鼎盛軍事）

由於解放軍遼寧艦航母編隊6艘軍艦，日前到南海進行戰備演訓，分別是遼寧號航空母艦（舷號16）、052D型導彈驅逐艦西寧號（舷號117）、052D型導彈驅逐艦貴陽號（舷號119）、054A型導彈護衛艦棗莊號（舷號542）、054A型導彈護衛艦日照號（舷號598）、901型補給艦呼倫湖號（舷號965）

▲遼寧艦航母戰鬥群於南海演訓。（圖／翻攝中國軍視網）

有中國網友將該衞星照片解讀為，「遼寧艦編隊包圍美艦」，另有中國媒體報導，「美國準航母來南海和我海軍互動」，但消息未獲中美官方證實。但是因為美利堅號之外還有8艘軍艦，還無法確認那些是解方軍艦，哪些是美軍軍艦。

雖然美利堅號本身武裝戰力並不強大，但是艦上可以搭載超過20架的F-35隱形戰鬥機，在空中戰力方面還優於遼寧號的殲-15艦載機，另外衛星的空拍照片，也沒有無法得知美軍方面是否有潛艦在水下。

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