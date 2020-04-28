警告驅離！解放軍：美艦未經允許擅闖「西沙領海」　極易引發不測事件

▲貝瑞號驅逐艦28日駛進西沙海域。（圖／翻攝自U.S. Pacific Fleet）



記者邱茀濱／綜合報導

美軍伯克級飛彈驅逐艦貝瑞號（USS Barry - DDG 52）今（28）日駛進西沙海域，全程遭到解放軍南部戰區海空兵力跟蹤、監視，並被警告驅離。南部戰區發言人李華敏大校強調，美方挑釁行徑嚴重違反有關國際法準則，極易引發不測事件。

中國軍網晚間6時許在官網發新聞稿，李華敏指出，美軍海軍飛彈驅逐艦貝瑞號28日「未經中國政府允許，非法闖入我西沙領海。南部戰區組織海空兵力全程對美艦跟蹤監視、查證識別，並予以警告驅離。」

他表示，美方挑釁行徑嚴重違反有關國際法準則，嚴重侵犯中國主權和安全利益，人為增加地區安全風險，極易引發不測事件，與當前國際社會合力抗疫的氛圍格格不入，與南海地區國家保持南海和平穩定的共同意願格格不入。

「我們敦促美方把精力放在本國疫情防控上，為國際抗疫多做有益的事，立即停止不利於地區安全與和平穩定的軍事行動。」李華敏強調，戰區部隊將堅決履行職責使命，堅決維護國家主權安全，堅定維護南海和平穩定。

此前報導，貝瑞號曾於4月10日下午17時左右經過馬祖東引島附近，並於11日凌晨離開台海。我國國防部表示，貝瑞號離開台海後持續往南行駛，該艦執行一般任務，是國軍運用聯合情監偵作為，狀況均正常。

▲貝瑞號驅逐艦（USS Barry DDG-52）。（圖／達志影像／美聯社）



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