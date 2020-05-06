預計造6艘！ 法國蘇弗朗級核潛艦大西洋潛航成功



▲法國首艘蘇弗朗級核潛艦亮相。（圖／翻攝自YouTube／Naval News）

記者晏筱珺／綜合報導

法國國防部宣布下一代核動力攻擊潛艇蘇弗朗級潛艦（Classe Suffren），首艦蘇弗朗號（Suffren）已於4月28日下潛成功，未來預計製造6艘，用來取代服役30年的紅寶石級核潛艇（Classe Rubis）。因疫情關係，在進行海上測試前，所有艦員都先被隔離14天，且進行了嚴格的病毒檢測。

根據防衛世界（Defense World）報導，在過去8個月的時間，工業團隊進行了所有關於蘇弗朗號的系統與設備是否能正常運作，像是戰鬥系統、動力系統、維生系統，最終核反應爐於2019年底啟動，也宣告該潛艇甦醒，執行的任務也包括反潛作戰、對地攻擊、情報收集、危機處理、特種作戰等等。



蘇弗朗號原本被稱為梭子魚級（Barracuda-class），由法國船舶設計局所建造，本來打算於21世紀初期開工，但後來因法國的軍事威脅降低，到了2007年才開始開工建造，並於2019年才完成，也重新命名為蘇弗朗號。

命名蘇弗朗號（Suffren）是為了紀念18世紀著名海軍皮埃爾‧安德烈‧德·蘇弗朗（Pierre André de Suffren），他一生中參加過3次對英戰爭，被稱為魔鬼艦長，法國海軍歷史上也有8艘軍艦以他的名字來命名。

根據2013年預算估計，每艘潛艦建造成本約為13億歐元（約新台幣422億4200萬元），該艦潛航排水量為5300噸、艦身全長99.5公尺，潛航最高時速可達46公里，最多能搭載70名官兵，且能攜帶70天的食物供給，目前法國預計打造出6艘核子潛艦，於2020年開始交艦。