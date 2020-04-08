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諷羅斯福號艦長「天真愚蠢」挨轟　美國海軍代理部長道歉請辭

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▲▼ 美國海軍代理部長莫德里就「羅斯福號」言論爭議道歉並請辭。（圖／路透）

▲ 美國海軍代理部長莫德里就「羅斯福號」言論爭議道歉並請辭。（圖／路透）

實習記者羅明輝／綜合報導

美國海軍代理部長莫德里（Thomas Modly）5日親訪「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）航母時，公開譴責遭解職的前艦長克勞齊（Brett Crozier）上校「太過天真、愚蠢」，引起外界強烈抨擊。面對反彈聲浪，莫德里8日緊急出面向航母船員及克勞齊致歉，隨即遞出辭呈下台。

根據《美南新聞》報導，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）在推特發文透露，「我與莫德里進行私下談話後，最後接受了他的辭呈。在和總統彙報並取得批准後，我任命陸軍副部長麥佛森（Jim McPherson ）接任海軍代理部長一職。」

據悉，「羅斯福號」前艦長克勞齊在上個月30日寄給海軍高層一份長達四頁的備忘錄，警告高層船上新冠肺炎染疫情況嚴重，請求高層盡快展開行動，以阻止病毒繼續感染，卻反而在2日遭解除艦長職務。高層說明，克勞齊之所以被解職，是因為他將這封信寄給了不在他指揮權限內的20幾人，甚至還洩漏給媒體知道，這樣「不必要的警訊」對國家安全構成危害。

▲「羅斯福號」前艦長克勞齊遭下令「撤職」 。（圖／取自facebook／USS Theodore Roosevelt）

莫德利5日上午親自前往位於關島的「羅斯福號」，透過船上廣播向士兵發表15分鐘左右的講話。他提到，「就我看來，如果克勞齊不認為自己是將敏感的訊息洩漏給大眾，那麼他實在太過天真，或者太過愚蠢了，根本無法領導指揮這艘航母。當然，也有可能他是故意的，畢竟他大可委託我的助理或直接把信件交給我，但他卻選擇了違反《軍事審判統一法典》的非保密方式來傳遞訊息，這無疑是對整個海軍、船員還有他自己的一種背叛行為。」

莫德利的言論隨即引來外界批評，美國國會眾議院軍事委員會主席史密斯（Adam Smith）表示，「莫德利直接向羅斯福號船員痛批艦長的作法，實在太過度，這不是我們面對這類危機所應該有的處理方式。對此，我也對於莫德利領導海軍的能力失去了信心，我認為他該被免職。」

總統川普也在6日談到，雖然克勞齊洩露信件的確是錯誤的舉動，但如果莫德利真的發表了這樣的言論，那他的用詞遣字似乎也過於強烈。

對此，莫德利隨即發布聲明向媒體解釋，自己並非真的認為克勞齊天真或愚蠢，而是一直相信他不是這樣的人，「正是因為他不天真也不愚蠢，才會發送這要讓人震驚的郵件，來引起大眾對航母的關注。當然，我也要為我的用詞所造成的任何混亂道歉，向克勞齊上校、他的家人和羅斯福號全體船員致上歉意。」

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