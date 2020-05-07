寄望譚德塞助台參與WHA？藍委突破民進黨盲點：不可能





▲台灣能否寄望譚德塞的邀請參與WHA？（圖／路透）

文圖／中評社

台灣是否能加入世界衛生組織（WHO），或是以觀察員身分出席18日將召開的世界衛生大會（WHA）？中國國民黨立委鄭麗文6日受訪時直言，現在國際現實不利於台灣，如果是採會員國表決台灣能否參與WHO，那機會非常渺茫。而WHA部分，如果寄希望於WHO秘書長譚德塞的邀請，很明顯台灣跟譚的關係不好，簡單來說就是不可能。

由於全球新冠肺炎疫情未歇，各國實施旅行管制，預定18日開議的第73屆WHA改採視訊形式舉行。台灣曾於2009至2016年連續8年期間應邀以觀察員身分出席WHA，但接下來三年都無法再參加，今年也尚未收到邀請。外交部表示，依據議事規則及過往慣例，WHO秘書長具邀請觀察員出席WHA的裁量權。

▲藍委鄭麗文接受媒體採訪。

鄭麗文6日在立法院接受媒體訪問時對此表示，大家都知道聯合國相關機關的遊戲規則 ，台灣只能透過聯合國會員友邦來提案，或是進行表決，但現在國際現實不利於台灣，如果是由聯合國會員表決我們是否能參與WHO，那機會是非常渺茫。

鄭麗文說，如果現在外交部寄希望於WHO秘書長譚德塞會邀請我們參加WHA，但很明顯，台灣跟譚德塞的關係不好，你期待譚德塞幫助台灣參加WHA ，這期待落空機率很高，所以面對國際現實，的確對台灣不公平。

鄭麗文強調，台灣這次防疫優異表現，對全球防疫積極有想貢獻的心，但種種現實對我們來講是挫折，也呼籲WHA ，這次是視訊會議，台灣是地球的一員，應該讓我們參與。