世衛：2國提案在WHA討論是否讓台灣參與　唸郵件重申「未提人傳人」

▲索羅門在記者會上以8分鐘替世衛辯護。（圖／取自WHO直播）

記者黃翊婷／綜合報導

世界衛生組織（WHO）在日內瓦當地時間4日晚間召開記者會，表明在194個會員國中有2個國家提案，希望能在世界衛生大會（WHA）討論是否讓台灣參與的議題。世衛法律顧問索羅門雖然公開感謝台灣在新冠肺炎（COVID-19）疫情的貢獻，但對於2019年12月31日的郵件有沒有提及人傳人警告，仍堅持答案是「沒有」。

根據《中央社》報導，索羅門（Steven Solomon）在這場記者會上花了8分鐘的時間為世衛辯護，對於將在5月18日舉行的世界衛生大會，他坦言，已有2個會員國提案希望討論是否讓台灣參與的議題，雖然有很多人聚焦台灣議題，但還有很多地方也想跟世衛建立聯繫，不過，他們抱持公平公正原則，不會參與地緣政治問題，也不應該納入問題討論，應該要遵守會員國之間的政策與規則。

▲瑞士日內瓦世界衛生組織總部。（圖／路透）

索羅門接著說，台灣去年參加世衛8場專家會議，另外還有6場非正式的會議，在新冠肺炎疫情中也是關鍵小組會議的一員，曾進行電話會議，這方面世衛很感謝台灣的貢獻，但去年底的示警郵件到底有沒有提到人傳人，答案依舊是沒有，他甚至直接在記者會上唸出郵件內容，算是重申4月20日秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的說法，台灣當時只有要求世衛提供更多說明，並無明確示警。

不過，衛福部長陳時中曾針對郵件內容反擊世衛並表示，台灣在內文特別提及非典型肺炎，尤其是「病患已進行隔離治療」，公衛專業人員或醫師看到這裡皆能明白什麼樣的情況需要隔離治療，進一步也能研判出該等病例有人傳人的可能，而且我國當時尚未有病例，「明示」該疾病已人傳人才是「誤導訊息」。