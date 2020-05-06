全球推文挺台灣！　美國務院再喊話：台灣是「良善力量」應參與WHA

▲ 全球多國網友響應推文挺台灣，支持台灣參與世界衛生大會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國務院月初在推特發起「推文挺台灣」運動，支持台灣國際參與，獲多名官員及議員轉推響應，如今也擴散到全球。美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）也指出，台灣是一股良善力量，呼籲世界衛生組織（WHO）讓台灣有意義參與世界衛生大會（WHA）。

根據《美國之音》6日報導，歐塔加斯受訪時表示，將台灣視為一個民主成功故事，「他們是可靠的盟友。而且我們知道台灣是世界上一股良善的力量」，美國國務院持續與台灣緊密合作，也仔細研究台灣如何應對新冠疫情大流行。

她提到，由於台灣在SARS期間的經驗，已經有許多有關台灣如何應對並及早準備面對大流行的獨立報告，「他們很早就知道要小心謹慎，對世界衛生組織和中國共產黨的資訊持疑，因此早早採取行動」，當台灣重新開放，國務院也密切關注，學習應對大流行的最佳方法，「這是朋友和合作夥伴會做的事。」

歐塔加斯指出，「我們也繼續呼籲，讓台灣有意義參與世界衛生組織」，認為WHO應允許台灣的觀察員地位，全世界也可從台灣應對疫情的經驗中汲取教訓，「我們認為全世界都應該以台灣為典範。世衛組織不應該忽視台灣。」

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