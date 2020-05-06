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台灣5友邦「致函譚德塞」　籲世衛邀台灣參與WHA

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世界衛生大會（World Health Assembly，WHA）。（圖／路透社）

▲世界衛生大會。（圖／路透社）

文／中央社記者唐佩君、戴雅真布魯塞爾/倫敦6日專電

世界衛生大會（WHA）5月18日登場，世界衛生組織（ WHO）稱無權決定邀請台灣，由會員國決定。史瓦帝尼 等5友邦已發動致函WHO秘書長譚德塞，提案要求邀請台 灣以觀察員身分參與WHA。

第73屆WHA訂於今年5月18日至19日以視訊形式舉行 ，WHO法律顧問索羅門（Steven Solomon）數度表示台 灣能否以觀察員身分參與WHA取決於會員國，WHO秘書處 無權決定。

但台灣外交部表示，依議事規則及過往慣例，WHO 秘書長有權裁量是否邀請觀察員出席WHA。

根據中央社掌握資訊，這波支持台灣參與的提案行 動日前發動，包括尼加拉瓜、帛琉開始、史瓦帝尼、聖 露西亞及馬紹爾陸續分別正式致函WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），提案邀請台灣以觀察 員身分參與WHA，預計其他邦交國也將加入提案行列。

除友邦外，「外交政策」（Foreign Policy）近日 報導美國與日本正連同澳洲、英國、法國與德國在內的 理念相同國家，共同連署一封致譚德塞信函，要求邀請 台灣參與WHA年會，使得台灣參與議題逐漸進入白熱化階段。

目前5友邦有志一同在提案內容中強調，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）全球大流行進一步凸顯包容性及 不讓任何人被遺漏在全球衛生網絡之外的急迫性和重要性，在第73屆WHA年會上針對台灣參與進行討論是必要 且及時的。

此外，友邦們為台執言，表示台灣已從接受援助的 國家轉變為提供國際人道主義援助的國家，積極協助其 他國家發展公共衛生能力。把台灣納入WHO將極大地增 強全球對抗和預防流行病的能力，除保障台灣2300萬人 的健康權，更使全世界受益。

友邦提案內文指出，台灣在應對疫情爆發的經驗和 專業知識相當重要，對台灣沒有被完整納入WHO相關臨 床及實驗室討論提出嚴重關切。

因此友邦提案除敦促WHO邀請台灣以觀察員身分參 與WHA外，今年另更進一步要求讓台灣完整參與WHO的所 有會議、機制和活動。

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