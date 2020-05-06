法務部擬修精神病犯監護處分　採不限時限延長治療到好為止

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者孫于珊攝）

記者吳銘峯／台北報導

鐵路警遭刺殺兇手竟獲判無罪，事件持續發燒。針對精神病罪犯的監護處分，法務部打算推動刑法修法，現行的監護處分以5年為限的規定將會修改，除第一次監護處分為5年，以後有必要時，由檢察官聲請，法官裁定，每次延長3年，不限次數，治療到好為止；但須每年進行評估，以免過於侵害人權。

鐵路警察李承翰去年執勤時，遭鄭姓男子持刀刺死，全案經由嘉義地院一審審理後，嘉義地院合議庭法官以鄭男犯案時受思覺失調症影響，而判處鄭男無罪，宣判出爐後更是引發各界譁然，各界均希望政府能強化社會安全網，避免類似案件再發生。另外新店先前發生隨機刺殺路人案，小燈泡命案等等案件，讓精神病患犯案的問題，引發重視。

法務部長蔡清祥指出，此類案件牽涉到《刑法》第87條第三項規定的監護處分，由於該規定在精神病患適用時，僅能施以監護處分（強制就醫）5年以下，似乎已經不合時宜。因此法務部打算推動修法，將本條規定修改。

修正草案於6日曝光，蔡清祥表示，經過與司法院等相關單位會商後，法務部已經完成修法草案，送交行政院會審議中。蔡清祥說「結論就是說，可以延長，不以5年為限，必要時由檢察官向法院聲請，由法官裁定，不限次數，每一次最長3年。但每一年都需要鑑定與評估，只要無繼續執行之必要，就由法官裁定，免予繼續執行。」

蔡清祥表示，這樣的原則符合外界期待。「不會5年到了，就會離開監所，必要時由檢察官向法官聲請。雖然不限次數，但隨時都可以檢討是否有繼續執行的必要，就可以結束監護。」

