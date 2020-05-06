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中央倉促推出擴大紓困補助引民怨　盧秀燕： 加派人手善後安撫人心

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▲盧秀燕表示，會先加派人手協助善後，安撫人心。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕表示，會加派人土善後，安撫人心。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

中央宣布推出擴大紓困補助力案，全台各基層公所都湧現申請人潮，市長盧秀燕6日表示，中央宣布得很匆忙，難免有些不周延，詳細內容都還未明確，市府將加派人力因應，積極協助處理善後，先安撫人心，登錄資料，等資格辦法更明確後，將儘速協助民眾完成申請作業。

▲盧秀燕表示，會先加派人手協助善後，安撫人心。（圖／記者鄧木卿攝）

▲李麗華批評中央紓困方案多，但看得到，用不到。

台中市議會上午召開定期大會，市議員羅廷瑋、陳廷秀、賴義鍠、李麗華等人都關心中央擴大急難救助申領議題，羅廷瑋批評中央胡亂出招，未先知會地方，就提出烏龍紓困，造成各區公所湧現申請人潮，市府應協助民眾辦理。

盧秀燕表示，中央這項擴大急難紓困補助的內容還不是非常明確，宣布得很匆忙，不過市府一定會積極協助中央協助及善後，針對這2天湧進區公所的人潮，市府將先安撫，請民眾登錄基本資料及聯絡方式，等中央辦法更加明確後，再儘速協助民眾完成申請作業。

社會局說明，該補助主要針對因疫情影響導致請假或無法工作，影響家庭生計，衛福部宣布再擴大補助對象，針對有工作者，未加入軍、公、教、勞、農保等社會保險，且未領取其它政府機關相關紓困補助、補貼或津貼，家庭生計因疫情陷入困境者提供紓困金。

有關補助金額計算，只要民眾「家戶每人每月生活費」低於當地「每人每月最低生活費」1.5倍者，即可申領1至3萬元紓困金；「家戶每人每月生活費」介於當地「每人每月最低生活費」1.5至2倍間，即可申領1萬元紓困金。

社會局提醒，民眾申請紓困金時，要準備身分證件、實際共同生活戶內人口的戶籍資料、存簿或存摺內頁影本（自109年1月1日起），以及從事工作受疫情影響的證明(如收入異動紀錄、進出貨紀錄、營業紀錄等)。若無相關證明文件，如攤販或臨時工等對象，須提出切結書，具體說明家庭狀況、經濟狀況以及申請事由，由區公所受理後書面核定。

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