獻給媽咪！4大輕奢飾品比想像中好入手　小資預算最低2千元有找

▲想獻上精品給媽媽，有小資預算就能辦到。（圖／取自免費圖庫pixabay）
消費中心／台北報導
今年母親節獻給媽媽一份高貴不貴的禮物，讓心意難忘永流傳。只是一提到精品，多數人會認為想送又送不起，其實只要有一點小資預算，就能挑到Tiffany、Pandora、Georg Jensen、SWAROVSKI等時尚流行配飾，東森購物精選6款經典人氣款式，其中包括《愛的迫降》同款，最便宜2千元有找，讓媽咪變身品味潮媽。
母親節就要到了，東森購物於即日起至5/11止推出國際精品配飾下殺5折起，寵愛媽媽不用擔心荷包大失血，還能送禮送進心坎裡，像是每個女人心中必須擁有的夢幻逸品Tiffany，經典款925純銀項鍊原價8,500元，特殺價4,899元；18K金Loving Heart愛心墜飾項鍊原價29,980元，特價15,499元，限時殺最高現省1萬4。
▲TIFFANY 18K金 Loving Heart 愛心墜飾項鍊，原價29,980元，特價15,499元。
前陣子夯爆的韓劇《愛的迫降》，看著深情帥氣的「利正赫」玄彬與傲嬌甜美的「尹世理」孫藝珍談戀愛，俊男美女的浪漫愛情讓人少女心大噴發之外，尹世理身上配件也成為看劇重點，而她所配戴的耳環與項鍊正好就是施華洛世奇SWAROVSKI，不僅台灣能買到，價格也好入手，例如Lifelong Heart璀燦垂墜水晶愛心玫瑰金項鍊、Attract Soul璀燦幾何造型雙色水晶銀色耳環，這兩款原要價3,990元，現分別特價2,750、2,700元，除了搶眼又百搭，戴上同款飾品更是有如女主角般增添風采。
▲SWAROVSKI Lifelong Heart璀燦垂墜水晶愛心玫瑰金項鍊，原價3,990元，特價2,750元。
▲SWAROVSKI Attract Soul璀燦幾何造型雙色水晶銀色耳環，原價3,990元，特價2,700元。
最會說故事的丹麥時尚純銀飾品Pandora潘朵拉，除了主打獨特現代的時尚設計以及質感細緻的手工製造，可以依照自己喜好挑選墜子，串出獨一無二別有意義的個人專屬風格手環，更是深受粉絲們的喜愛。東森購物在特殊時刻祭出母親節特惠，指定商品5折起滿件加碼送好禮，其中，經典純銀手環原價2,880元，特價1,968元；多款串珠任選2件2,388元，購買4件再加送1顆琉璃墜。
▲Pandora經典純銀手環/串珠手環，原價2,880元，特價1,968元。
同樣來自丹麥、擁有百年工藝設計的Georg Jensen，東森購物獨家推出年度折扣指定品76折起、精選熱銷年度款超狂下殺8折，在這波折扣中，推薦必敗以丹麥國花雛菊為創作靈感來源設計的DAISY系列鍊墜，其背後代表著愉悅而明亮氣息的意涵，作為禮物送給媽媽再適合不過，戴上它就有好心情，每天都充滿元氣。
▲Georg Jensen DAISY 鍊墜大項鍊，原價8,300元，特價6,300元。