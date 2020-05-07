獻給媽咪！4大輕奢飾品比想像中好入手　小資預算最低2千元有找

造型特殊的單品在時尚圈層出不窮，先有Vetements超長袖設計，後有Balenciaga惡魔肩膀，現在來自Off-White 2020春夏的女士靴子，更因長得像「瑞士起司」而被討論。然而，就在帶來瑞士起司靴的同時，Off-White也一併推出相同設計的上衣、長褲與包款，穿上整套絕對會被朋友調侃為「起司超人」！