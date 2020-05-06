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五月溫馨母親節　西螺鎮公所展出模範母親和銀髮佳偶生活照

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▲因應防疫西螺鎮公所取消模範母親、夫妻集體表揚，於公所2樓策展，表彰母愛及銀髮佳偶生活的小點滴，展覽日期至5月15日。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲因應防疫西螺鎮公所取消模範母親、夫妻集體表揚，於公所2樓策展，表彰母愛及銀髮佳偶生活的小點滴，展覽日期至5月15日。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

溫馨的五月母親節，今年因應防疫西螺鎮公所取消模範母親、夫妻集體表揚，展現巧思由鎮長親自率隊至得獎者家中表揚、合照，表彰母愛的偉大及銀髮佳偶守護婚姻的精神，有28位模範母親及18對金鑽婚夫妻接受表揚，並將銀髮佳偶生活的小點滴紀錄與合照，於鎮公所展覽至5月15日。

西螺鎮公所母親節舉辦【尋找愛的記號】攝影展，展出18對老夫妻間愛的小故事，與攜手相伴的過程，希望透過溫馨的策展計畫，道出深刻的愛情故事，讓人看見一生一世的不老愛情詩篇，更看見一甲子時光堆疊出相依相伴的兩人，平凡而雋永的幸福；模範母親則以「最家女主角」溫馨呈現，以28位媽媽的生活照拼湊出「家」的模樣，肯定她們對於家庭的付出及無私奉獻。

▲因應防疫西螺鎮公所取消模範母親、夫妻集體表揚，於公所2樓策展，表彰母愛及銀髮佳偶生活的小點滴，展覽日期至5月15日。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲因應防疫西螺鎮公所取消模範母親、夫妻集體表揚，於公所2樓策展，表彰母愛及銀髮佳偶生活的小點滴，展覽日期至5月15日。（圖／記者蔡佩旻攝）

現年七十歲的阿嬤李金花，用行動活出智慧，二十一歲出嫁後，跟隨丈夫務農，拉拔五個孩子長大，雖然沒有自己獨處的時間，不過看著孩子一步一腳印成人心裡也很欣慰，今年她獲得模範母親的獎項，感到相當開心，兒子也於活動現場親口向母親道謝及擁抱，讓所有人感動泛淚。

▲因應防疫西螺鎮公所取消模範母親、夫妻集體表揚，於公所2樓策展，表彰母愛及銀髮佳偶生活的小點滴，展覽日期至5月15日。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲模範媽媽李金花，今年獲得模範母親的獎項，兒子也於活動現場親口向母親道謝及擁抱，讓所有人感動泛淚。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺鎮長鄭玲惠表示，今年首度改變表揚型態，希望能在社會氣氛低迷的情況下，帶給民眾一絲喜悅與希望，團隊特別至各對金鑽婚夫妻家中進行深度訪談，並拍攝最深刻、溫暖的日常生活照，挖掘阿公阿嬤間愛的小故事，尋找屬於他們愛的記號，希望讓後代子孫透過文字及影像參與長輩年輕時的奮鬥歷程。

▲因應防疫西螺鎮公所取消模範母親、夫妻集體表揚，於公所2樓策展，表彰母愛及銀髮佳偶生活的小點滴，展覽日期至5月15日。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺鎮公所於公所2樓策展，表彰母愛及銀髮佳偶生活的小點滴，展覽日期至5月15日。（圖／記者蔡佩旻攝）

「尋找愛的記號」攝影展中記載許多動人故事，有阿公阿嬤相識於西藥房的戀愛史、也有老主顧特別眷顧的古早味米麩店、還有阿嬤當年「放田水」的靈異故事、兩人攜手圓夢的旅行、深厚的祖孫情、菜園裡的人生秘密…等，非常豐富有趣，西螺鎮公所上班時間(週一至週五上午8：00~12：00，下午1：30~ 5：30)到公所2樓參觀，展覽即日起開放至5月15日。

▲因應防疫西螺鎮公所取消模範母親、夫妻集體表揚，於公所2樓策展，表彰母愛及銀髮佳偶生活的小點滴，展覽日期至5月15日。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺鎮公所展現巧思，將28位模範母親生活照拼成一個「家」象徵為每個家庭中的精神，「最家女主角」。

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