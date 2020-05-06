影／旅長稱「倒楣」：輕生影響軍中士氣！家屬盼還原真相「別讓兒子死不瞑目」

記者邱茀濱／綜合報導

陸軍269旅上月爆出一名黃姓中尉排長在營區輕生，家屬事後控訴軍方霸凌，誇張的是旅長到靈堂致意時，竟稱「我覺得有點倒楣」，發生這樣的事會影響「軍中的士氣」。此外，家屬質疑案件並不單純，黃姓中尉母親發現兒子左手心上，不只有軍方所說的「只寫人名」，中尉其實還畫上了滴下三滴血的刀及一隻小烏龜，要求還原真相。

時代力量立委邱顯智6日上午陪同黃姓中尉家長召開「誠實面對，還原真相」記者會，他指出黃中尉一月間就被要求為部隊自購料件，休假和父母親在台北大街小巷找料件，錢卻一直沒給，一直到四月間不幸離世，269旅日前才在靈堂前要將這5000多元款項塞給家屬，請家屬簽收，但遭到拒收。

▲時代力量立委邱顯智召開「誠實面對 還原真相」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



黃媽媽崩潰地表示，從4月15日到今天的記者會前，家屬都沒有接到任何國防部的說明，「難道要讓中尉排長就這樣枉死嗎」，希望軍方可以給家屬真相與真理，不要讓自己的兒子死不瞑目。

另外，黃姐姐也控訴，269旅旅長在頭七赴靈堂致意時，竟當場說出「我有點倒楣，發生這樣的事會影響軍中士氣」，讓黃姓中尉的姊姊泣訴，「那我弟弟呢生命沒有了。你們要還給我嗎」。

國防部長嚴德發下午前往慰問269旅黃姓中尉的家屬，對於發生此一不幸事件，表達不捨與歉意，強調國防部絕對會以負責任的態度，同時配合司法、行政調查，全力查明真相，絕對不會隱瞞。

嚴德發關懷慰問家屬，對於部隊未能照顧好其子弟，特別向家屬致歉，並表達國防部的立場，和家屬是一致的，一定會查明事件的真相，同時對於家屬提出的疑點，也會審慎調查了解，希望家屬節哀。

另外，針對此一事件，為了配合行政調查，269旅旅長董紹明少將、政戰主任田漢平上校均先調離現職，以利調查工作能夠順利進行。

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