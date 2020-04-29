熱情吆喝7選民上館子吃掉3千元　原住民立委伍麗華2樁腳涉賄選被訴

▲原住民立委伍麗華的2名樁腳臨時決定，自掏腰包宴請選民拉票被起訴。（圖為資料照／記者陳崑福翻攝）

記者劉昌松／台北報導

民進黨山地原住民立委伍麗華的2名樁腳，烏來後援會正、副會長游傳輝、陳文明涉嫌在去年底造勢活動後，臨時決定掏腰包請選民到餐廳吃飯，席間不斷要求選民支持伍麗華，結果2人花了3千多元請7位選民，被檢察官認定涉嫌違反《選罷法》，29日將2人提起公訴。

檢警查出，游、陳2人是在2020年12月28日，帶著一票鄉親參加選舉造勢活動，有1對父子覺得不妥，提前離開，活動結束後，選民們準備要吃便當時，游、陳吆喝要帶大家一起去餐廳吃飯，但是只有7位選民到場，餐費3千多元。

游、陳辯稱，他們是考量這些選民都是長輩，為了慰勞大家，所以自掏腰包請吃飯，不過因為2人在過程中，多次向選民拉票，希望票投伍麗華，檢察官認為已經構成期約賄選的對價關係，因此依違反《選罷法》將2人起訴，7位吃飯選民則被以罪嫌不足等理由，處分不起訴。至於伍麗華因無證據顯示知道這場臨時餐會，因此從一開始就沒受到偵辦。

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