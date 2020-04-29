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太陽花攻佔政院改判有罪　卓榮泰：支持上訴爭取最後正義

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▲太陽花學運期間佔領行政院運動爆發警民流血衝突。（圖／資料照）

▲太陽花學運期間佔領行政院運動爆發警民流血衝突。（圖／資料照）

記者蔣婕妤／台北報導

太陽花學運攻占行政院案28日二審宣判逆轉，學運領袖魏揚等6人從一審無罪改犯煽惑他人犯罪之罪，分別判刑2到4月，均可易科罰金，全案仍可上訴。對此，民進黨主席卓榮泰29日受訪時表示，支持相關當事人上訴，爭取最後正義。

卓榮泰29日出席民進黨中常會前受訪時表示，對於任何司法的判定，基本上要尊重，但是相關當事人現在還有機會做司法救濟，當然鼓勵他們透過司法尋求救濟。

卓榮泰指出，此案從根本原則講起來，是針對執政當局的不當行為，尋求緊急自利救濟的行為，也是公民不服從、言論自由的表現，這個大原則絕對不能忽視，當事人會在歷史留下正確記載，他們讓讓台灣從可能傾倒的主權當中，用自力救濟的方式把它扶正挽回，對往後的政治情勢、發展也有相當深遠且正面的影響，這是社會共識。

卓榮泰說，現在判決幾乎確定，希望希望相關當事人選擇最小代價去面對這次的判決，可以上訴的部分，也極力呼籲他們爭取最後的正義。是否認為總統應該要特赦魏揚等人，卓榮泰回應，這是總統權力，目前執政團隊全力都在防疫，沒有這方面的探討跟研究。

太陽花學運領袖、民進黨副秘書長林飛帆則是透過臉書強調，2014年的318運動和323佔領行政院事件都是整個「反服貿運動」的一部分。因為當時台灣公民社會的努力，才能讓台灣免於過去國民黨過度傾中而導致的嚴重後果。這些，放在6年後的今日回想起來，「我依舊認為是正確的，也是當時挽救台灣民主不得不的選擇。」

林飛帆說，318案最終被地院與高院分別依「公民不服從」和「言論自由」判決無罪，而對323行政院案，「我認為也應以同樣的標準檢視」，但卻被以「煽惑罪」等威權時期遺留下的不合民主社會常理的法律，作為判決有罪的依據，「我認為這樣的法律也是時候應該被檢討和修正。」

林飛帆說，作為這個運動的參與者，希望大家能夠記得這場運動裡還有許許多多沒有被看見的人，是他們共同的努力，台灣才能免於馬政府將台灣鎖進一個中國的泥淖，讓今天的我們尚且能享有自由和民主的生活。

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