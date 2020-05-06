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「中央的錢現在還沒來」　北市擬先墊1億元紓困金

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▲▼大同區公所看看辦理紓困狀況。（圖／記者黃國霖攝）

▲大同區公所辦理紓困狀況。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌宣布針對弱勢無保者及農漁民，在排富情況下擴大發放1萬元現金紓困，6日開放申請。台北市政府副市長蔡炳坤上午也到信義區公所視察，他表示，這波1萬元的紓困，中央說「3天申請、5天撥款」，但到目前為止，給北市府的1億元經費都還沒下來，若中央紓困美意要落實，撥款速度就要加快。

萬元紓困6日開放申請，相較於各縣市大排長龍，在台北市部分相對穩定，儘管5日各區公所電話被詢問民眾打爆，緊急加派人力、增開櫃檯，但開放申請首日上午卻未見洶湧人潮，現場觀察人數僅比平常略多，預料下午民眾才會來申請。

一早就到信義區公所視察的副市長蔡炳坤表示，對於申請資格的舉證，中央沒給明確標準，「北市府會從寬認定」。蔡說，今天很多民眾都帶著存款、存摺來申請，對於無法提出財產證明的，中央提供有切結書，地方政府只能盡量從寬處理。

▲▼大同區公所看看辦理紓困狀況。（圖／記者黃國霖攝）

蔡炳坤說，目前中央給的表單都是書面表達，提出時間蠻匆忙的，從地方立場來說只能先配合；他也喊話，中央應該簡化流程，才能實際幫助到需要幫助的人，若相關證件拿不到，「如果是賣玉蘭花要怎麼舉證？要去拍他賣花嗎？」，這部分市府會盡量從寬認定。

至於經費部分，蔡炳坤說，不僅這波1萬元紓困的經費還沒有撥款下來，中央連上一波4月份的3萬元紓困金，到現在錢也還沒有都來，民眾還領不到錢，現在地方最大的困難是撥款速度不夠，「撥款本身真的要加快速度，才能讓民眾紓困有感受」。

蔡炳坤說，由於這波紓困金的補助項目主要是中央補助款，不歸在地方財政；媒體追問，若中央撥款實在太慢，是否會先由北市代墊？蔡坦言，會再研究看看是否有需要先墊付。

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