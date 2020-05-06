板橋氣切男悲慘身世曝！下半身無法動彈　頂高溫苦排紓困嘆：生活過不去了

記者陳雕文、陳韻如／新北報導

紓困地方上路首日，板橋區公所6日上午人潮湧現，而為了疏散人流，區公所5日就搭設帳棚，並調派人力支援，讓申辦流程能夠更順利。此外，《ETtoday新聞雲》記者直擊現場，看見一名坐著輪椅販售水果的男子也前來申請，男子表示，因為疫情影響，民眾根本不敢上前跟他購買，讓他生活陷入困境，6日備齊資料後才決定前來申請。

▲板橋紓困，男子輪椅上頂高溫排隊。（圖／記者陳雕文攝）

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擴大紓困方案消息一出，6日一早，地方公所就擠滿人潮，板橋區公所也是出現長長人龍，而一名坐著輪椅販售水果的盧姓男子也前來申請。盧男表示，自己曾在上海當過1年多的廚師，返台後某日在家洗澡，卻不慎一氧化碳中毒昏迷，緊急氣切急救，卻還是嚴重腦損，最後成了重度植物人，昏迷了1年半才疏醒，但醒來後，下半身卻無法動彈，讓他只能批發生活用品，並坐著輪椅來販售，但生意並不理想。

盧男還提到，為了改善生計，1年多前他決定改賣水果，平常就坐著電動輪椅到處販售，但沒想到卻又碰上疫情，許多顧客看見水果就這樣掛在車前，根本就不敢上前購買，也讓他再次陷入困境，6日備齊資料後才決定前來申請，而目前已完成流程，後續還須等候通知。

▲板橋紓困排隊人潮。（圖／記者陳雕文攝）

另外一名同樣坐著輪椅的林姓男子也表示，自己是在販售愛心報紙，每天從上午5點賣到10點，5個小時的時間，過去還能賣到5、600元，但現在疫情爆發，生意直接減半，有時候甚至賣不到200元，而6日已經是他第2次來申請，讓他忍不住痛批，「希望政府不要朝令夕改，會累死我們這些老人家」。

林男進一步解釋，民眾是因為缺錢才來申請這個一萬元的補助，但政府的公告卻一改再改，過程也相當繁瑣，導致民怨四起，希望政府能好好改善這個缺失，讓民眾能夠真正得到幫助。

此外，現場還出現一段小插曲，有民眾認為申請流程太過麻煩，難以申請，氣得直接在現場將申請單撕毀，隨後調頭就走，留下了一地的碎屑，以及在場傻眼的工作人員。

▲有民眾因申請流程繁雜，氣得將申請單撕毀。（圖／記者陳雕文攝）

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