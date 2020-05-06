紓困亂象／「不符合資格也來申請！」　三重區公所排隊200公尺..課長慘被包圍





▲三重區公所紓困金申請狀況，社會課長被民眾包圍詢問程序。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

行政院1萬元現金紓困申請6日起跑，新北市各區公所人滿為患，詢問電話接不停，很多不符合資格、沒帶資料的民眾都前來申請，所有審查工作全落在臨櫃人員身上。其中，三重區公所一早湧入非常多人潮，甚至發生社會課長被包圍的混亂場面。

區公所人員表示，遇到不少民眾根本不符合資，就跑來申請，證明也提不出來，什麼資料都沒有帶，除了資料問題，手續繁瑣造成排隊人龍，耗費很多時間。

三重區公所排隊人龍超過200公尺，人滿為患，現場工作人員時，很多民眾根本不知道申請程序，甚至不知道有沒有符合條件，通通跑來問，看到新聞就以為都可以申請，一度發生社會課長被包圍的慘狀，過程中科長不停解說程序，一旁的替代役也協助引導民眾，現場人員全都忙得不可開交。

汐止區公所則是8點到11點之間就有300多通電話打進來，行政人員接到手軟，現場也湧入近200位民眾，志工協助引導，臨櫃人員耐心解說，一刻也無法休息喝水。此外，市長侯友宜親自視察時也發現，民眾對於申請條件「一問三不知」，至於帶了什麼資料，頂多就是手拿一本「存摺」就跑來，也沒有任何證明文件，也不知道紓困金額如何計算。

因應疫情衝擊，行政院長擴大紓困，針對有工作無加保者給予加碼補助一萬元現金，6日開始申請。新北市汐止、中和、板橋區公所一早就有排隊人潮，甚至是區公所開門前就已經開始排隊。汐止區動線較混亂，板橋區公所則是在所外架起帳篷，作為解說櫃檯，快速解決民眾的疑問。

區公所人員怨道，民眾一窩蜂跑來申請，卻沒有先查清楚自己到底有無符合資格，證明提不出來、相關戶政資料也沒準備，「我們真的很難做事」，民眾也不滿申請的手續繁瑣，造成排隊時間很長。

▲三重區公所紓困金申請排隊狀況。（圖／記者羅婉庭攝）

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