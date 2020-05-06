4月門票收入跌幅99%！故宮遊客驟降「史上最慘紀錄」

▲受疫情影響，今年4月故宮的門票收入相較去年同期慘跌99%。（圖／記者呂佳賢攝）

記者林育綾／台北報導

受到新冠肺炎全球疫情影響，故宮遊客驟降，國民黨立委林奕華今（6）日在立法院質詢時提到，今年4月故宮的門票收入相較去年同期慘跌99%，故宮院長吳密察也同意這是開館有門票紀錄以來「最慘紀錄」，不過目前積極推廣線上數位展覽，也將在5/18世界博物館日當天於國際新媒體平台Podcast 推出節目。

立法院教育及文化委員會今（6）日上午審查109年度中央政府總預算有關國立故宮博物院主管預算（公務預算）解凍案4案。立委林奕華質詢時提到，故宮今年4月門票收入為55萬2770元，跟去年4月的9053萬4465元相較，慘跌了99%，而吳密察也同意這是開館有史以來最慘紀錄。

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▲故宮目前觀光客幾乎都以散客為主，展場幾乎空蕩蕩。（圖／記者呂佳賢攝）

故宮提出數據資料顯示，今年4月北院參觀人數是10,141人，南院為17,158人；相較於去年4月北院參觀人數34萬563人，南院4萬8556人。不過直得注意的是，過去南院被稱為「蚊子館」，但如今餐關人數卻超過北院。

雖然實體參觀人數驟減，不過立委林宜瑾提出的資料顯示，故宮在今年1月線上瀏覽人次為11萬1813人，4月飆升至24萬646人。而「網路逛故宮」1月有1644人，4月為3萬2671人；故宮典藏精選網站1月為2萬8694人，4月飆漲為102萬6565人，成長高達35倍！

▲故宮推出國內第一個博物館Podcast節目，第一集「院長給問嗎？」由院長吳密察親自上線解答。（圖／記者屠惠剛攝）

故宮也將在5/18世界博物館日當天，於國際新媒體平台Podcast 推出節目，同時也是國內第一個博物館Podcast節目，內容將介紹不可不知的故宮文物故事、故宮很好聊、展覽快報等主題，第一集「院長給問嗎？」由院長吳密察親自上線解答。

▲立委吳思瑤建議發動「故宮比武，線上策展競賽」。（圖／吳思瑤辦公室提供）

立委吳思瑤對於故宮利用新媒體平台Podcast推出節目予以肯定，但也強調「希望不要太嚴肅，一定要生動有趣」，此外也建議故宮仿照「紙風車返笑日」線上徵件方式，發動「故宮比武，線上策展競賽」，投入藝文紓困，並延伸民間策展能量。

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