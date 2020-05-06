黃國書建議故宮合作「動物森友會」　玩家：想把翠玉白菜跟爌肉放家裡！

▲「紐約大都會博物館」慶祝150周年與動物森友會合作，讓玩家可在家中放置藝術品。（圖／翻攝自紐約大都會博物館官網）

記者林育綾／台北報導

受新冠肺炎疫情衝擊影響，故宮遊客數量史上新低，4月與去年同期相較降低99%！民進黨立委黃國書今（6）日質詢故宮院長吳密察提到，五一連假1968熱點裡也沒有故宮，提醒應該要轉型、注意世界趨勢，例如運用遊戲來推廣，更舉出目前全球最熱門的遊戲「動物森友會」就有與紐約大都會博物館合作，讓玩家可以認識館藏，藉機行銷博物館，建議故宮應看見此趨勢。

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▲故宮受到新冠肺炎疫情影響，遊客驟減。（圖／記者呂佳賢攝）

故宮遊客長期來以外國觀光客為多，如今受到新冠肺炎疫情影響，遊客驟減，國民黨立委林奕華在質詢時就提到，今年4月故宮的門票收入相較去年同期，收入慘跌99%。4月故宮北院參觀人次1萬141人，南院1萬7158人，南院參觀人次甚至超越北院。

▲今（6）日立法院教育文化委員會，故宮博物院院長吳密察接受質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨立委黃國書表示，故宮應該要轉型，線上推廣這部分可以肯定，不過建議故宮應該要注意世界趨勢，例如運用遊戲軟體來推廣。

他舉例目前全世界最熱門遊戲之一「動物森友會」，在全球銷售超過1千萬套，斷貨上架後又秒殺，而該遊戲與紐約大都會博物館合作，將館藏數位化，讓全世界各地玩家可以認識館藏，透過判別藝術品真偽買賣等遊戲環節，認識更多藝術品，藉此行銷博物館。黃國書建議故宮「要看見這趨勢」，並提出歸畫報吿。

▲「紐約大都會博物館」與動物森友會合作，玩家可在家中放置藝術品。（圖／翻攝自紐約大都會博物館官網）



而有動物森友會玩家聽聞消息也興奮表示「拜託故宮趕快談！想把翠玉白菜跟爌肉（肉形石）放家裡！」「也想放一些山水畫，氣質提升啊！」

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