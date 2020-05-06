故宮強推「愛臺灣博物館卡」恐滯銷？目標5萬僅賣3千張

▲故宮博物院院長吳密察（右）接受立委黃國書（左）質詢。（圖／翻攝自立法院會議畫面）

記者林育綾／台北報導

受全球疫情衝擊，故宮博物院遊客大幅下滑，而故宮為了行銷所推出的「愛臺灣博物館卡」也遭到檢討，今（6）日立法委員林奕華質詢時直批「很醜」，認為喜愛藝術的人應該會期待拿到一張更有質感的卡，不過隨後吳思瑤則大讚這張卡是很好的減法設計；而立委黃國書則提出這張卡的「競爭力不足」，以至於目標賣5萬張，目前僅賣3760張。

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▲故宮推出「愛臺灣博物館卡」行銷。（圖／翻攝自故宮網頁）

立法委員林奕華質詢時直批，故宮推出的愛臺灣博物館卡外觀「很醜」，認為會想辦卡的人都是喜愛藝術的人，應該會期待拿到一張更有質感的卡，反問故宮院長吳密察「覺得這張卡好看嗎？」此外她也建議因疫情影響，持卡優惠應至少再延長6個月，且合作的博物館不能只有9家，希望至少再提升至20家。

不過隨後立委吳思瑤質詢時，則大讚這張卡的外觀是很好的「減法設計」，該設計團隊也得過許多獎，「至少我個人非常喜歡」，她強調「這是一張設計很好的卡，政治不要凌駕於專業」。

▲吳思瑤稱讚愛台灣博物館卡外觀設計，給予故宮肯定。（圖／翻攝自立法院會議畫面）



而立委黃國書提到，當初愛臺灣博物館卡花了預算3千萬元來推動，希望至少賣出5萬張，不過目前僅賣出3760張，除了受疫情影響，是否也是因為這張卡的「競爭力不足」？他表示，每張年卡650元，季卡400元，目前可在全台9館18個園區免費使用，但舉例臺灣歷史博物館一張門票才30元，等於一季要去超過10幾次才划算，對消費者來說吸引力是否足夠？

黃國書舉例，東京博物館卡的年費雖更高，但總共合作超過95家場館可以使用，包含各大小博物館、水族館和動物園，可說是一張非常好玩、競爭力高的卡。

他認為，疫情總是會過，但若愛臺灣博物館卡持續這樣下去，也會乏人問津，一定會「滯銷」，要求故宮在一個月內針對此卡提出檢討報告，同時要增加卡的競爭力。