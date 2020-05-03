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規定每天都要壞！美魔女嬌喊「我是望族」：一餐不能低於1千…他被發洩受不了

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男女,交往,夫妻,情侶（圖／取自免費圖庫negativespace）

▲高雄男受不了女友天天都要壞，每餐還要吃1千元以上，決定提分手。（圖／取自免費圖庫negativespace）

記者戴若涵／高雄報導

曾就讀高雄醫學大學的阿宏（化名）2017年認識一名熟女小乃（化名），2人進而交往，日子一長後卻發現，小乃「需求太大」，且每餐又要求不得低於千元，讓他不堪負荷決定分手，孰料，竟遭小乃提告求償50萬元。一審判決小乃敗訴，二審也將小乃的上訴駁回，全案確定。

小乃主張，自己是一名事業有成、身價不斐的熟女，2017年在網路上認識阿宏，同時也認識了另名台北榮總的醫師，阿宏謊稱自己是「高醫大外科系七年級生」，目前為實習醫師，還說要以結婚為前提交往，她不敢輕易答應，只好在2018年1月份前往泰國拜會「泰國國師」，得到阿宏是她「真命天子」的說法。

小乃指控，泰國返台當晚，阿宏強迫她發生性行為，但考量阿宏若真是高醫實習生，她願意好好和阿宏交往，不料，阿宏竟利用她幫忙創作廣告文案，還有前科又劈腿，前往阿宏給的住處地址發現該處竟是廢墟，阿宏也早已被高醫大退學，氣得提出分手。

她指出，提出分手後阿宏竟口出惡言，「妳常帶一堆男人回去睡覺」、「妳髒不髒啊」等語，又傳訊騷擾、邀約性行為，「意思是現在要我過去疼愛你嗎」、「其實我放不下你的最大原因是你對我激情的時候很主動」，讓小乃感覺阿宏從頭到尾只會從她身上撈好處，決定提告求償50萬元。

做愛,愛愛,性感,上床,恩愛,情侶,夫妻（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲小乃指控阿宏對她硬來。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

針對小乃的指控，阿宏則表示，小乃當初以聊天為由邀自己到家，洗完澡後還只披著浴袍，2人才發生性關係，確立男女朋友身分。小乃在交往期間每天瘋狂傳LINE訊息，表達自己性需求極為強烈，要求他每天都要到家中「做功課」，他實在不堪其擾，才會拒絕。

另外，阿宏無奈透露，小乃自稱是「X家望族」身分地位崇高，吃的與一般人不同，要求「每餐不得低於千元」，家裡又髒亂不堪，不是一般人能夠忍受，指控小乃用網路交友騙取對方信任，交往後任她發洩性慾，包括龐大的食宿花費、生活上的摩擦等都讓他無法負荷

橋頭簡易庭檢視對話紀錄後發現，2人交往期間也曾濃情蜜意，分手後小乃曾傳訊辱罵阿宏，「禽獸不如」、「去你的王八蛋」、「人渣、敗類」、「寄生蟲死肥豬」、「120公斤啊、三層下巴、五層肉…」等語，認為2人是因職業、價值觀等因素才會爭執不斷，因此將小乃的訴訟駁回；案經上訴，橋頭簡易庭再將小乃的上訴駁回，全案確定。

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