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猛踹4歲兒頭部「不想看到他」丟馬路撞頭亡　鹿港狠父殺人罪起訴

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▲彰化鹿港繼父虐童致死檢方提起公訴。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化鹿港繼父虐童致死檢方提起公訴。（圖／翻攝自臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

今年3月間彰化鹿港33歲陳姓繼父毆打稚子致死，陳嫌口口聲聲說「我沒有要殺死他，只是要管教他」，只因吵鬧不服管教就可以將小孩毆打致死，手法相當凶殘，沒想到連6歲長子與5歲女兒平日也遭踹打、拋擲撞地而傷痕累累，5日彰化地檢署依殺人罪、傷害罪等罪嫌將陳嫌提起公訴，並依兒少法請求法官加重其刑。

起訴書指出，陳嫌3月初與謝女通電話，聽到6歲大兒子吵鬧聲，回到家從謝女口中得知他在浴室裡，隨即前往毆打、還將他抓出浴室丟擲在廚房得雜物堆上，再徒手毆打、腳踹，左眼眶、背部、手臂都瘀青還有挫傷。隔幾天後，5歲二女兒吵鬧要她罰站，還以不詳的方式毆打，腳踹，導致小女生手腳都瘀青。

▲彰化鹿港繼父虐童致死檢方提起公訴。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化鹿港繼父將男童丟到大馬路。（圖／ETtoday資料照）

3月14日中午一家人吃完午餐後，陳男因為3個小孩吵鬧要他們全到客廳罰站，他與謝女則返回房間休息，到了下午5點，4歲的小男童聽到房門開啟的聲音，便跑到房門口，被陳男看到便把他抓到客廳，還質問女童是不是你把口水塗抹在鏡子上，見一旁罰站的大兒子也在嬉鬧，便用腳2人掃倒在地，再讓她們倆罰跪罰站。

接著再問小兒子，為何看到我要跑，小男童「頭暈、不想罰站要找媽媽」，陳嫌一聽完不滿，用右腳掃倒他導致撞擊到地面，再要他罰跪到晚上，還要他跑跑步測試是不是頭暈，晚餐時還因為他邊吃邊玩，還叫他到客廳罰跪，不料20分鐘吐了一地，狠心的陳男還要男童拿舊衣自行清理乾淨。可憐的男童一直罰跪再地，到陳嫌命令謝女幫他洗澡才能起身。

▲彰化鹿港繼父虐童致死檢方提起公訴。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化鹿港繼父帶著3名小孩外出。（圖／翻攝自臉書）

被罰跪又被狠踹重撞頭部的小男童，15日凌晨0時到凌晨3時吐了3次，謝女前往清理又拿濕紙巾給他擦拭，陳男認為擦的時間太久，連質問他3次「你到底要擦多久」，將他從床上拖到牆壁間用腳踹，謝女看到要前往制止叫他不要再打小孩，反遭陳男怒嗆「不打小孩可以，但是我不想看到他」，隨即將男童抓到房間外停放機車處，謝女返回到房間拿衣服跟鑰匙準備帶兒子出去吃東西。

陳男一看便質疑「到底要幹嘛是不是真的要吃東西」，便又用右腳將小男童掃倒在地，再將他抓起來丟擲拋出，頭部撞擊到地面，陳男返回客廳，從房間出來的謝女親眼目睹一切，看到小兒子呼吸不順、眼神上吊，隨即將他抱起放在機車墊上，即呈現無呼吸心跳，趕快將他抱回客廳，陳男為他施作心肺復甦術，見男童無法恢復呼吸心跳死亡，抱他到1樓樓梯間放置，直到晚間9時41分才以Line向警方報案，陳男向檢警否認說，他沒有要殺死他的意圖，只是要管他。

▲彰化鹿港繼父虐童致死檢方提起公訴。（圖／記者唐詠絮攝）

▲謝女與陳男結婚不久。（圖／翻攝自臉書）

警方據報後發現男童躺臥在1樓樓梯間已經死亡，現場扣得木棍2支及寶特瓶一罐，如今陳嫌已被彰化地院羈押。謝女的前夫因刑事案件入獄，與對方離婚後，獨立扶養3個幼子，直到今年才嫁給陳男，沒想到兒子卻會命喪對方手中。

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