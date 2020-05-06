暗夜傳女子哭聲...年輕夫妻家務糾紛鬧自殺　內埔警苦勸阻憾事

▲屏東縣內埔警分局員警化解這對夫妻因家務引發糾紛 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣陳姓婦人與先生因生活習慣、婆媳、經濟等問題，與先生半夜發生不快，以手部敲打鏡子、玻璃發洩情緒，且不斷哭泣，引來樓管理員關注報警，警方趕到勸解，眼見婆媳問題火藥味升溫，警方一再打圓場，由消防人員包紮陳婦手腕傷口，化解了紛爭。

內埔警分局日前半夜接獲內埔鄉一棟大樓管理員報案，表示在該大樓某住戶不斷傳出婦女哭泣，甚至聽到意圖自殺的爭執聲，內埔所立即派遣線上巡邏警員林志豪、劉慶能前往了解。

林志豪表示，他和劉接獲通報迅速驅車前往現場，經不斷敲門按鈴，屋內陳姓婦人從屋內走出後逕走向電梯，當下見她雙眼泛淚有異，將她攔下瞭解；隨後，她的先生也出面向員警表示，自己也是受害者，原本打算休息，卻被妻子吵醒。

警方深怕他們再度發生爭執，將兩人勸開，分別傾聽夫妻倆的訴苦，從經濟上困難到生活習慣上的摩擦，連婆媳不睦也成為紛爭的重點；眼見婆媳間火藥味逐漸上升，林員直接打斷話題先行緩和現場情緒；隨後關心陳婦手腕傷勢，幸僅是些微皮肉傷，經救護人員到場包紮後無礙可。

警方勸說陳婦，夫妻相處難免產生糾紛，但不該用傷害自己的方式來表達不滿，尋求長輩或朋友間協助才是正確的管道。而對於大半夜驚動警方前來處理家務事，她的表示歉意，員警也請他們多關心媳婦，確保家庭和樂。

分局長蔡耀順肯定林志豪、劉慶能兩員積極處置作為，耐心勸說倆夫妻倆應循正常管道解決問題，執勤技巧及耐心值得同仁學習。

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